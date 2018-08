ZVĚŘINA: Konec experimentu. Zbytečné státní maturity si zasluhují zrušit

Pokud o ni vysoké školy nestojí, pak ji jednoduše zrušme. Co? Přece státní maturitu. Po osmi letech bolestné praxe se ukazuje, že státní maturita nesplnila ani jeden z cílů, který měli její architekti na mysli. Navíc se vyjevilo, že Cermat, státní instituce, která tuto zkoušku připravuje, není schopna ani zformulovat otázky, zkouška každoročně vykáže nějaký lapsus.

Je to drahé a je to k ničemu, proto by bylo nejrozumnější zrušit jak státní maturity, tak Cermat.

Na co jsme přišli po těch létech a utracených miliardách? Na to, že školy mají různou úroveň. Ale to jsme věděli již před spuštěním státních maturit. Na některých školách se prostě žáci specializují a tráví většinu času studiem odborných předmětů a proto nemohou stačit gymnazistům trénovaným v češtině, matematice a jazycích.



Vysoké školy mají svá nezávislá kritéria a leckde berou každého, kdo maturitu jakkoli složil. Nechme maturitu jednotlivým školám, ať ministerstvo určí obecná kritéria této zkoušky a školní inspekce nechť kontroluje, jestli se dodržují a konec.



Jak vysoké školy, tak zaměstnavatelé dovedou rozpoznat, že z některé školy vycházejí dobří absolventi, o některé absolventy odborných škol se zaměstnavatelé perou, jiní musejí hledat. Smiřme se s faktem, že maturita už nikdy nebude tím, čím byla před rokem 1989, či dokonce za první republiky a nechme to být. Důležité je jen zamezit podvodům, tedy aby školy dávaly maturity za peníze, jak se dříve leckde dělo. Vzpomeňme neblahého MUDr. Bartáka amaturitu jeho syna před deseti lety na soukromém gymnáziu. Při troše snahy by snad ministerstvo bylo schopno plnit svou funkci.

K debatě o státní maturitě lze snad jen obecně dodat – argumenty odpůrců projektu byly tak dlouho přehlíženy, až převálcovaly bohorovnost oficiálních míst. Pokud státní maturita dopadne jako pamlsková vyhláška (která se na rozdíl od maturity jevila jako čirý nesmysl od samého počátku), je to nepatrný signál, že se do exekutivy vrací zdravý rozum. Nicméně ty zahozené miliardy a hlavně zbytečná buzerace statisíců studentů nebudou zapomenuty.