6000 nouzových volání, ulice se mění na řeky. Nad Houstonem už zachraňuje 22 vrtulníků

HOUSTON/PRAHA Houstonské úřady obdržely kvůli tropické bouři Harvey 6000 volání a zachránily více než 1000 lidí. Informoval o tom v neděli večer tamního času starosta texaského města Sylvester Turner. Mnozí ze zachráněných uvízli na střechách svých domů nebo v podkroví. Předpovědi meteorologů neslibují pro příštích 24 hodin další zeslabení bouře. Harvey zeslábl z hurikánu na tropickou bouři už během soboty.

Houstonská policie a hasiči podle Turnera k 17:00 místního času (k půlnoci SELČ) obdrželi zhruba 6000 nouzových volání a více než tisícovku lidí zachránili. Starosta zatím potvrdil jedno úmrtí, a sice ženy, která v sobotu večer vystoupila ze svého automobilu, když vjela do zaplavené ulice.

Turner řekl, že lidi uvázlé na střechách domů úřady hledají s pomocí 22 vrtulníků, z nichž 16 poskytla Pobřežní stráž. Kromě toho město nasadilo na záchranu 35 člunů a 93 nákladních automobilů.

Úřady lidem doporučují, aby vylezli na střechy a mávali prostěradly nebo ručníky, aby tak na sebe upozornili. Lidé nemají zůstávat v podkrovích.

Voda, kterou tropická bouře zaplavila čtvrté největší město USA, vyhnala na střechy svých domů nebo vyvýšená místa tisícovky lidí. Starosta přitom nenařídil evakuaci, což v neděli večer obhajoval s tím, že to bylo v zájmu bezpečnosti obyvatel.

Velkou část Houstonu zaplavila šedo-zelená voda a ulice se proměnily v řeky, po nichž se proháněly čluny záchranářů a kajaky a kanoe místních obyvatel. Záchranářům pomáhají dobrovolníci.

Video from Coast Guard during search and rescue operations in Houston; Houston 911 received 56,000+ calls from 10pm Saturday to 1pm Sunday pic.twitter.com/2OA47lM2rF