Na smog v české kotlině platí jen pořádný vítr. Ten ale zatím nečekáme, říká meteorolog

Smogovou situaci výrazně ovlivňují tzv. rozptylové podmínky. Těmi meteorologové označují stav prvků, které rozhodujícím způsobem ovlivňují přenos a rozptyl znečišťujících látek v ovzduší. Jedná se zejména o rychlost větru a teplotní zvrstvení atmosféry, tedy to, jak se teplota mění s výškou, píše na svých stránkách Český hydrometeorologický ústav.



Při špatných rozptylových podmínkách, například když je bezvětří nebo slabý vítr, popřípadě při inverzi, musíme očekávat vysoké znečištění ovzduší, vysvětlují odborníci současnou situaci

„Aby se situace celkově zlepšila, musela by přijít nějaká výrazná fronta, která by zrušila inverzi. Třeba by muselo začít pořádně foukat, aby to tu naši českou kotlinu profouklo,“ říká Miloš Dvořák.

A hned doplňuje, že v nejbližších dnech výrazné změny situace nenastanou. „Ve výhledu následujícího týdne k žádnému výraznému obratu nedojde, každý den to ale bude trochu jiné. V úterý by situace mohla být o něco lepší, pak se pravděpodobně bude opět zhoršovat. Zkrátka nás čekají mírné výkyvy, během týdne ale k razantní změně počasí nedojde, a tím pádem se výrazně nezlepší ani koncentrace škodlivin v ovzduší.“