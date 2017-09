Americké tanky v Polsku. Vystřídají brigády a otestují kapacitu gdaňského přístavu

GDAŇSK Rusko ve čtvrtek začalo s vojenským cvičením v Bělorusku s názvem Západ 2017, kde ruští vojáci nacvičují obranu před třemi neexistujícími státy s vymyšlenými jmény. Ve stejnou chvíli do polského přístavu ve městě Gdaňsk ale zavítaly i americké obrněné vozy kvůli vojenskému střídání.

Důvodem příjezdu amerických vojsk je výměna amerických vojenských brigád a vybavení. Nicméně je to poprvé, co se podobné vozy dostaly na území Polska přímo přes moře. Střídání však probíhá právě ve stejnou chvíli, kdy „americký bývalý nepřítel ze studené války začal s týdenním vojenským cvičením s názvem Západ 2017,“ napsal britský deník The Independent.

Vojáci a vybavení americké 2. obrněné brigády (Armoured Brigade Combat Team) první pěší divize z Fort Riley v Kansasu, střídá 3. obrněnou brigádu čtvrté pěší divize, která byla v Evropě po dobu devíti měsíců.

Tato výměna je součástí koncepce, kterou americká vláda nazývá pokračující „heel-to-toe“ (technika jízdy; zvýšení otáček motoru za současného podřazení – pozn. red). Ta zvyšuje četnost přítomnosti ABCT brigád, kdy nedochází k navýšení počtu – v místě totiž pobývá vždy jedna brigáda. Díky této koncepci udržují Spojené státy americké jednu brigádu v Evropě.

Testování armádní kapacity přístavu

Nynější dodávka podle informací deníku The Independent údajně „podle amerického vojenského velitelství pro Evropu (US European Command) obsahuje 87 tanků M1 Abrams, 103 vozů Bradley Fighting, 18 samohybných houfnic Paladin a další nákladní vozidla a vybavení,“ napsal deník. Takové tanky se obvykle dopravují do Německa z Polska a následně dopravují po železnici nebo kamióny do dalšího místa.

Generálmajor Steven Shapiro uvedl, že díky využití polského přístavu v Gdaňsku „pomůže otestovat armádní kapacitu přístavu, a ujistí se tak, že armáda bude poté vědět, jak operovat vně Polska,“ řekl.

Podle oficiálních ruských zdrojů se vojenského cvičení má zúčastnit kolem 12 tisíc vojáků, z nichž z Ruska má být pouze 2500 vojáků, 3000 již v Bělorusku jsou a zbytek jsou domácí Bělorusové. Podle zdrojů zahraničních médií i NATO se však může jednat až o 100 tisíc vojáků, což by podle některých expertů mohlo být možné, a jednalo by se tak prozatím o největší ruské cvičení od studené války. (O cvičení a o tom, co od něj můžeme očekávat, si můžete přečíst v rozhovoru s odborníkem na postsovětský region Janem Šírem, více ZDE).

Vojenská cvičení a podobné manévry se pravidelně provádějí po celém světě, včetně těch oznámených Spojenými státy americkými. USA například letos v létě rovněž pomohly vést cvičení NATO, které zahrnovalo 25 tisíc vojáků ve východní Evropě. „Cvičili se na ruský útok, Moskva toto cvičení kritizovala jako hrozbu,“ dodal The Independent.

Obavy ale tentokrát vyjadřují pobaltské země i Ukrajina sousedící s Běloruskem. Prozatím nejrozšířenějším podezřením však není otevřený útok na cizí teritorium, ale nenápadný a cvičením přikrytý přesun ruské vojenské techniky a vojáků na běloruské základny. (O důvodech, proč ruské manévry děsí Pobaltí, si přečtěte více ZDE).