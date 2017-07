Angelina Jolie popřela obvinění z využívání dětí při natáčení v Kambodži

PHNOMPENH/WASHINGTON Americká herečka a režisérka Angelina Jolie rázně odmítá nařčení, že obelstila kambodžské děti během obsazování rolí ve svém filmu o krvavém režimu Rudých Khmerů ze 70. let v Kambodži. Jolie v rozhovoru dříve uvedla, že během procesu obsazování rolí používala hru, při které dětem dávala peníze a následně jim je brala zpět, napsal server BBC.

Snímek First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers (Nejdřív zabili mého otce: Dcera Kambodže vzpomíná), se natáčel podle knihy, kterou napsala kambodžská spisovatelka Loung Ung. V knize popisuje své kruté zkušenosti s režimem Rudých Khmerů, který zažila jako dítě.



Angelina Jolie ve svém rozhovoru vyprávěla o tom, jak herecké obsazení do svého snímku hledala v kambodžských chudinských čtvrtích a sirotčincích.

Najít přitom chtěla děti, které „mají zkušenosti s utrpením“. Během castingu pak byly děti požádány, aby ukradly nějaké peníze. Když je při činu chytly, musely si vymyslet, proč peníze ukradly.

Režisérčin popis kontroverzního výběru však vyvolal vlnu kritiky a mnozí počin Angeliny Jolie označili za „vykořisťující“. Ta však tato nařčení odmítá. Casting byl podle ní improvizací, která byla založena na scéně ze scénáře.

„Cílem tohoto filmu je upozornit na hrůzy, kterým děti během války čelí, a bojovat za jejich ochranu. Obvinění, že byly během výběru dětem sebrány opravdové peníze, jsou nepravdivé a zneklidňující. Samotnou by mě to pobouřilo, kdyby se to doopravdy stalo,“ řekla herečka.