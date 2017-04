Babiš doručil dopis Sněmovně, čeká, že Sobotkovi stačit nebude

Novinářům ve Sněmovně řekl, že podle svého názoru všechno vysvětlil, ale očekává, že premiérovi Bohuslavu Sobotkovi (ČSSD) to stačit nebude. Předseda vlády svými neustálými útoky zásadně poškozuje vládu, řekl Babiš.



„Dopis je, myslím, velice odborný. Ten, kdo nepodniká, nebo se téhle problematice nevěnuje, tak to možná úplně nepochopí. Já tam znovu potvrzuju, že je to od ledna velice dobře a pečlivě organizovaná kampaň,“ uvedl. Novinářům řekl, že neví, co by měl ještě udělat, aby uspokojil lidi, kteří mají jen zájem o to, aby nadále nepůsobil v politice.

Chování Sobotky, který Babiše ve čtvrtek znovu vyzval k vysvětlení některých zásadních otázek kolem jednokorunových dluhopisů či jeho podnikání, označil Babiš za nestandardní. „Je to škoda, že pan premiér poškozuje vládu,“ řekl. Kabinet by podle něj měl dokončit svůj mandát, protože je úspěšný.

Sobotka však podle Babiše dělá vše pro to, aby náhled veřejnosti na vládu byl negativní. „Stále mě od krajských voleb napadá. Tahle iniciativa popravit mě je dílem těch dvou oligarchů, pana Sobotky a (ministra vnitra a prvního místopředsedy ČSSD Milana) Chovance,“ uvedl. Další členové ČSSD na věc podle Babiše nemají stejný názor jako dva čelní představitelé strany.

Babiš v dopisu napsal, že považuje všechny své transakce se společností Agrofert, kterou do února vlastnil, za legální. Kritika, které čelil kvůli nákupu jednokorunových dluhopisů Agrofertu nebo prodeji svých firem společnosti je podle něj založena na lžích.

Novinářům Babiš řekl, že jeho nákup nedaněných jednokorunových dluhopisů Agrofertu za zhruba 1,5 miliardy byl „samozřejmě“ zákonný i mravný. „Vy chcete platit víc daní? Určitě nechcete. Nikdo nechce platit víc daní. A všichni platíme daně podle zákonů. A já jsem byl podnikatel a bojoval jsem za svou firmu, která potřebovala peníze,“ řekl.

Babiš si na středu domluvil schůzku s prezidentem Milošem Zemanem, o kterém se často mluví jako o jeho politickém spojenci. „On je přece jenom zkušený matador a já jsem politický amatér a stále naivní, i když ne tak jako na začátku,“ vysvětlil, proč chce slyšet Zemanův názor.