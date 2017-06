Babiš představil vizi do roku 2035. Prý se inspiroval Baťou

Babiš prohlásil, že nápad s vytvořením vize měl on, na sepsání knihy se ale podílely desítky lidí. Inspiraci pro některé části Babiš čerpal i od příspěvků zhruba 30 000 lidí, kteří se zapojili do internetového projektu hnutí ANO Chceme lepší Česko.



Ve zhruba třísetstránkové publikaci Babiš mimo jiné píše o tom, že za 18 let by Česko měla propojit moderní dopravní infrastruktura a že v energetice by měla země spoléhat na jadernou energii a obnovitelné zdroje. Budoucnost podle něj bude vyžadovat, aby Češi mluvili plynně anglicky a většina z nich uměla programovat.

Šéf ANO také chce zlepšit dostupnost zdravotní péče a zajistit, aby průměrné důchody dosahovaly 70 procent průměrné mzdy. Píše i o potřebě omezit byrokracii pomocí digitalizace státní správy nebo o podpoře sportu a kultury. V této souvislosti na křtu knihy zmínil záměr vybudovat v Praze muzeum pro Muchovu Slovanskou epopej.

Babiš zmínil také potřebu zvýšit investice. Kvůli tomu by podle něj měl vzniknout registr potřebných investic, do kterého by starostové vkládali své požadavky a na jehož základě by stát určoval, kam své prostředky vloží.

Babiš chce reformovat politický systém. Mluvil například o omezení počtu poslanců a počtu ministerstev. Také chce zavést přímou volbu starostů, kteří by se neopírali o volené radní, ale o profesionální úřednický aparát. „Jsou tam úředníci a lidé si zvolí starostu, a ten tu obec, to město bude řídit jako rodinnou firmu. Lidi na něj uvidí a potom ho za čtyři roky možná zvolí znovu, nebo ho nezvolí,“ řekl.

Na tiskové konferenci Babiš doplnil, že by chtěl i změnit legislativní proces. „Musíme legislativní proces odpolitizovat, že nebude ministr na legislativní radě vlády. Že Sněmovna bude zákony přijímat rychle,“ řekl s tím, že by měla být omezena doba pro projednávání zákonů. Také by podle něj neměly v budoucnu neprojednané zákony s koncem volebního období takzvaně padat pod stůl, ale poslanci by měli mít možnost vrátit se k nim po volbách a v jejich projednávání pokračovat.

Předseda ANO vyjádřil přesvědčení, že některé části jeho vize by bylo možné realizovat už v příštím volebním období. „Jde o to, aby s tou vizí se ztotožnila veškerá politická garnitura,“ řekl.

Na slavnostní představení knihy dorazilo několik politiků hnutí ANO. Mezi asi šesti desítkami hostů byli mimo jiné ministři spravedlnosti a dopravy Robert Pelikán a Dan Ťok, pražská primátorka Adriana Krnáčová nebo poslanec Bohuslav Chalupa.