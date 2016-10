Roztavený sýr uvnitř se hravě táhne a chuť másla s bylinkami a česnekem dodá voňavou, pikantní chuť. Servírují se nejlépe horké, právě vytažené z trouby, tak si je totiž skvostně vychutnáte. Můžete je podávat jako hlavní jídlo s rajčatovým chilli dipem, jako pečivo k salátu, ale také mohou být přílohou k masu či vegetariánským pokrmům.



Na kuličky použijte těsto jako na pizzu

Tajemství těchto nadýchaných kuliček je v použití jednoduchého kynutého těsta jako na pizzu. Pizza je vlastně pradávné jídlo. Známý římský spisovatel, politik a řečník Cató popsal již v prvním století před Kristem oválné chlebové těsto s olivovým olejem, bylinkami a medem, pečené na horkých kamenech. Daleko více záznamů o plackách z těsta, které nemůžou být nic jiného než pizza, je také zachyceno u Horatia a Virgilia, takže důkazy existují, že na pizze si pochutnávali již v období antiky.

O autorce Dagmar Heřtová příležitostně pobývá ve Velké Británii, je milovnicí života, cestování, dobrého jídla a vaření. Je neustálou obdivovatelkou britské současnosti, anglického venkova, společnosti a anglické muziky.Sbírá moderní tištěné kuchařky, recepty a nové chutě. Vše najdete na tastejourney.cz

Ale pizza, jak ji známe dnes, to je především pizza napoletana. Důmyslní obyvatelé Neapole položili na těsto rajčata a tím vlastně vdechli pizze nový život. To se stalo samozřejmě až daleko později, na konci 18. století, kdy byla vypěstována odrůda červených, velkých a sladkých rajčat. Rajčata v této podobě byla tak oblíbená, že se stala nejpoužívanější náplní pizzy.



Pizza jako běžné street food

Pizza se dřív prodávala zásadně ve stáncích na ulicích Neapole, její popularita se však brzy rozšířila i mezi aristokracii. S tím souvisí i historka, jak vlastně vznikla známá pizza Margherita. Když v roce 1889 Neapol navštívila královna Margherita s králem Umbertem I., chtěla okamžitě ochutnat pizzu, o které se tolik mluvilo. Když zavítali do tehdy nejznámější pizzerie Pietro il Pizzaiolo, její majitel připravil pro královnu tři různé druhy pizzy, první s vepřovým tukem, sýrem a bazalkou, druhou s rajčaty a česnekem. Jak jinak, zvítězila třetí pizza s rajčaty, mozzarellou a bazalkou, tedy s barvami italské vlajky, a tak získala tato chuťově zcela báječná pizza své jméno od královny Margherity.

Italské nebo americké?

Když se podíváte na kuličky z pizzového těsta plněné mozzarellou, jste trochu na pochybách, zda toto není spíše jídlo ze Spojených států. V Americe totiž jsou kuličky plněné sýrem a s různými bylinkovými a česnekovými příchutěmi přidávány často do křupavých okrajů některých druhů pizz. Zejména v pizzeriích rychlého občerstvení řetězců Pizza Hut či Domino jsou pizzy obrovské a jejich okraj je úhledně obložený kuličkami těsta se sýrem uvnitř. Mnozí totiž milují nejen výbornou chuť, ale zejména i způsob, jakým můžou pizzu jíst, kdy se okraje se sýrem tak krásně táhnou. Kuličky jsou vlastně tytéž a často se podávají v italských restaurací jako předkrm či příloha k salátům nebo předkrmům. Voňavé a teplé kuličky se sýrem jednoduše lákají. A nikdo ani moc neřeší, odkud vlastně jsou. Nakonec i pizzu do Ameriky přinesli italští imigranti, takže Itálie je lídrem.

Užijte si hnětení a nechte těsto kynout

Příprava je snadná, zvolíme jednoduché pizzové těsto, klidně použijte sušené rychlené droždí a nepotřebujete nic jiného než světlou chlebovou mouku, olivový olej, sůl a trochu cukru, aby droždí lépe vykynulo. Jediným zádrhelem pro někoho může být hnětení těsta; je dobré si z této činnosti udělat zábavu. Když mám svoji kouli těsta v ruce a hnětu ji, vnímám úžasně sametové doteky těsta a mouky jako příjemný relax, a tak hnětu s láskou i energií, kterou k tomu potřebujete. Suroviny sice smícháte v mixéru, ale pak potřebuje trochu ruční práce, tedy těsto prohníst a natáhnout. Jakmile tuto krásnou činnost děláte asi 10 minut, těsto změní svoji strukturu, stane se krásně hladké a je připravené ke kynutí.

Při kynutí nesnáší průvan a na teplém místě vykyne do hodiny. Je hotové, jakmile zdvojnásobí svůj objem. A pak už je stačí rozdělit na stejné díly a vytvořit kuličky, do nichž se přidá ten správný tající sýr. Ideální je pevná mozzarella, nikoliv ta měkká v nálevu. Tání i strečing sýra je tedy zajištěn. Chuť čerstvě upečených kuliček umocní, když je potřete rozpuštěným máslem s česnekem a bylinkami. Ty použije jedině čerstvé, velmi aromatický rozmarýn, voňavou bazalku a hladkolistou petržel, všechny mám ještě na zahrádce.

Připravit kuličky se sýrem je zábava, inspirovala jsem se v časopisu olive, odměnou vám bude voňavý pekáč plný slaných “buchet” se sýrem. Stojí za to si je upéct, děti budou nadšené, protože většinou pizzu milují, a tady je její voňavá verze ještě navíc se sýrem. Pečou se jen 20 minut! A přidejte rajčatový dip, do kterého se kuličky namáčejí. Je to zábavné a chutné!

Česnekové koule s mozzarelou a bylinkami a rajčatovým dipem

Na pizzové těsto:

500 g pšeničné světlé chlebové mouky



2 lžíce olivového oleje



2 lžičky sušeného droždí



1 lžička jemné soli



1 menší lžička cukru

Na česnekovo-bylinkové máslo:

2 stroužky česneku



100 g másla



velká hrst plocholisté petržele



hrst čerstvé bazalky



hrst rozmarýnových lístků



Na sýrovou náplň:

150 g polotvrdého sýra mozzarella na pizzu vcelku (blok)



Na rajčatový dip:

10 zralých cherry rajčátek



2 stroužky česneku



trochu olivového oleje



2 lžíce koncentrovaného rajského protlaku



2 - 3 lžičky cukru



1 lžíce vinného octa



sušené chilli papričky dle chuti



Nejdříve si zaděláme na těsto. V 300 ml teplé vody rozmícháme olivový olej, sušené droždí a cukr. Metličkou směs mícháme, až se rozpustí droždí, a směs nalijeme do mixéru, kam jsme si odvážili mouku a přidali sůl. Necháme hnětacím hákem těsto spojit, pak hmotu vyndáme na pomoučněnou plochu a asi 10 minut řádně silou hněteme dlaní a současně těsto natahujeme.

Jakmile těsto začne být elastické a velmi hladké, přendáme ho do vyšší mísy vymazané olivovým olejem, přikryjeme fólií a dáme kynout na teplé místo asi 1 hodinu, nebo do té doby, dokud dvojnásobně nezvětší svůj objem. Jakmile vykyne, ještě jednou ho v míse prohněteme a přendáme na pomoučněnou pracovní plochu. Utvoříme váleček a odkrajujeme stejné kousky, které si můžeme i zvážit, aby byly stejné. Do hlubší kulaté formy o průměru 25 cm jich potřebujeme celkem 18.

Každý kousek těsta vytvarujeme do koule, mírně vytáhneme na všechny strany a plníme kousky mozzarelly, které jsme si z bloku nakrájeli. Hotové kuličky klademe do lehce olejem potřené formy, necháváme rozestupy. Hotovou formu s kuličkami přikryjeme fólií a necháme ještě asi 30 minut nakynout. Mezitím si předehřejeme troubu na 220 °C, horkovzdušnou jen na 200 °C. Vykynuté kuličky potřeme rozpuštěným máslem, do kterého jsme přidali rozdrcený česnek a na jemno nakrájené bylinky. Necháme si trochu bylinkového másla na závěrečné potření po upečení. Pečeme 20 minut do zlatova. Zatím si připravíme rajčatový dip.

Do malého kastrůlku na olej vložíme rozdrcený česnek a na malé kousky nakrájená cherry rajčátka a vše krátce opečeme. Přidáme cukr, ocet, sůl a rajčatový protlak a trochu vody. Povaříme do hustější omáčky. Ochutnáme a nakonec přidáme sušené chilli papričky. Ozdobíme čerstvou bazalkou a dáme do misek k namáčení. Jakmile jsou kuličky upečené, vyndáme je a ještě jednou potřeme zbytkem rozpuštěného másla s bylinkami. Podáváme s rajčatovým dipem.