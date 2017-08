Bezprecedentní krok. Armáda vypouští vodu z obou nádrží v Houstonu, bojí se neworleánské katastrofy

HOUSTON/PRAHA Armádní sbor inženýrů Spojených států začal poprvé v historii vypouštět vodu z obou nádrží u zaplaveného města Houston. Tento krok má zabránit nekontrolovanému odtoku vody a případnému poškození retenčních nádrží, jejich hladina v posledních hodinách dramaticky vzrostla.

Armádní inženýři, kteří se v USA starají o přehrady a nádrže, začali vodu vypouštět okolo 5. hodiny ráno místního času (12. hodiny SEČ). Obrovské množství vypouštěné vody bude mít velký vliv na komunity v sousedství, které postihnou ještě horší záplavy.



Podle odborníků bylo nutno k tomu kroku přistoupit, protože hladina obou nádrží kvůli tropické bouři Harvey výrazně narostla, zejména po deštích posledních hodin.



Pokud by nezačali vypouštět, hrozilo by nekontrolované přetékání vody. Ta nyní bude odtékat do řeky Buffalo Bayou, která protéká centrem Houstonu. Právě v jejím okolí jsou záplavy nejhorší. „Pokud bychom nezačali s upouštěním teď, byl by pozdější dopad nekontrolovaného přetékání pro okolní oblasti mnohem horší než teď,“ hájil krok plukovník Lars Zetterstrom, oblastní velitel armádních inženýrů.

Dopad na okolí kolem nádrží Addicks a Barker má být téměř okamžitý, odborníci předpovídají zaplavené domy kolem nádrží už v pondělí ráno.

Inženýři chtějí zabránit opakování scénáře z New Orleans 2005 po hurikánu Katrina. Tam se jako slabé místo ukázaly právě hráze a kanály. Ty na mnoho místech nevydržely a provalily se. Systém navržený armádními inženýry totálně selhal.



Zaplavené a zároveň hořící New Orleans v roce 2005.

Do hurikánem zdevastovaného města se začala vlévat voda z okolí. Během krátké doby se zhruba 80 procent New Orleans ocitlo pod vodou, na některých místech bylo zatopeno až do výšky přes sedm a půl metru. Výsledkem byla totální katastrofa a více než 1200 mrtvých.

V Houstonu jsou zatím obě nádrže v pořádku, ale město není z problémů ještě zdaleka venku. V pondělí ráno prohlásil šéf Federální agentury pro řešení krizových situací (FEMA), že v provizorních přístřešcích je až 30 000 lidí. Řekl také, že FEMA stále koná v módu „záchrana“, do módu „obnova“ přejde až za několik dní.

Velitel pobřežní hlídky Paul Zukunft řekl, že se jeho lidem podařilo zachránit tisíce životů. Kritizoval ale množství bezpilotních strojů, které nad postiženou oblastí přelétávají a fotografují ji. Podle Zukunfta to může ohrozit záchranné operace.

Ředitel Národní meteorologické služby (NWS) Louis Uccellini na tiskové konferenci sdělil, že katastrofické záplavy nějakou dobu potrvají. Po krátké přestávce podle něj ještě dnes znovu začne pršet a příliv srážek vyvrcholí ve středu a ve čtvrtek. Podle Uccelliniho bouře v příštích dnech zamíří podél texaského pobřeží k Louisianě, ale její přesný pohyb je zatím těžké předvídat.

Po hurikánu Harvey podle pondělních odhadů budou muset pojišťovny vyplatit za škody až 2,3 milardy dolarů (téměř 51 miliard korun).