Boje vrcholí. Stovky civilistů prchají z mosulského Starého města

Stovky civilistů prchají z mosulského Starého města | foto: ČTK

MOSUL Stovky civilistů prchají z Mosulu, kde se chýlí ke konci dobytí posledních území města iráckými vládními jednotkami z rukou radikálů z organizace Islámský stát (IS). Iráčané se zároveň chystají slavit vítězství nad IS v Mosulu, celonárodní oslavy mají trvat celý týden. Mosul plánuje navštívit irácký premiér Hajdar Abádí, aby triumf nad IS oficiálně ohlásil, napsala agentura Reuters.

Většinu civilistů, kteří prchají z města, tvoří ženy a děti, řekl agentuře AP generálmajor Sámí Arídí. Mnoho z nich bylo zraněno střepinami granátů, další lidé byli pokryti prachem. Jedna žena omdlela kvůli dehydrataci.

Civilisté, kteří jsou uvězněni v mosulském Starém městě již několik měsíců, trpí nedostatkem potravin, vody a léků. Situaci navíc zhoršují 45stupňová horka. Ofenzivu za znovudobytí Mosulu zahájila irácká armáda loni na podzim. Od poloviny června se snaží dobýt Staré město, které je poslední čtvrtí v Mosulu, jež má pod kontrolou IS. Irácká armáda odhaduje, že zvítězí do několika dnů. Postupující irácké jednotky věší na lampy irácké vlajky a vztyčují je i na poškozených budovách, včetně minaretu přiléhajícího k mešitě An-Núrí, kterou islamisté vyhodili do povětří. V blízkém okolí je slyšet prudká minometná střelba a letecké údery, píše Reuters. Právě z mešity An-Núrí lídr Islámského státu abú Bakr Bagdádí vyhlásil v roce 2014 chalífát na částech území Iráku a Sýrie. ‚Konec Islámského státu.‘ Irácká armáda dobyla v Mosulu ruiny mešity An-Núrí Bagdádí podle iráckých a amerických zdrojů ponechal vedení bojů lokálním velitelům a ukrývá se na irácko-syrské hranici. Podle Ruska ale byl zabit při náletu v květnu. Zbylé vedení IS se podle zdrojů z amerických tajných služeb přesunulo do východosyrského Majádínu. Dobytí Mosulu bude de facto znamenat konec chalífátu na území Iráku. Islamisté ale stále kontrolují oblasti západně a jižně od Mosulu, kde žijí desítky tisíc civilistů. Elitní irácké jednotky v neděli dobyly jednu z čtvrtí mosulského Starého města, oznámilo velení armády. Tato čtvrť leží jen několik bloků od západního břehu řeky Tigris. Jakmile vojáci postoupí až k řece, získají kontrolu nad celým městem. Iráčanům poskytuje ze vzduchu i ze země podporu mezinárodní koalice vedená Spojenými státy. Šéf irácké federální policie řekl Reuters, že jeho jednotky ukončily svou misi v jižních částech Starého města v sobotu, ale že tato oblast ještě musí být vyčištěna od nastražených výbušnin a těl, která tam zůstala po dvou týdnech bojů. „Bohužel tam stále zůstává uvězněno mnoho rodin a leží tam mnoho těl nepřátel. Mnoho civilistů bylo mučeno, musíme je dostat ven,“ dodal. Z Mosulu podle humanitárních organizací uprchlo za devět měsíců bojů asi 900 000 lidí, což je půlka předválečné populace. O život přišly tisíce osob.