Byl zabitý Kim Čong-nam čínské ‚eso v rukávu‘? Korejský režim ví, co si může dovolit

Vztahy mezi Čínou (ČLR) a Severní Koreou (KLDR) se zdají napjaté. Celý svět znepokojují balistické testy a jaderný program, který KLDR pod vedením Kim Čong-una rozvíjí. Donald Trump se domnívá, že tím, kdo má na totalitní režim reálný vliv, je ČLR a měla by toho tedy více využívat. Situace ale není tak jednoduchá, což ukazuje nedávná vražda Kim Čong-nama.



V neděli 12. února KLDR otestovala střelu středního doletu, následujícího dne byl ráno zabit Kim Čong-nam. Ten samý den odpoledne Čína kritizovala korejský raketový test a o dva dny později pozastavila část dovozu uhlí z KLDR. Vývoz uhlí do Číny je přitom pro severokorejskou ekonomiku velmi důležitý. Nabízí se tedy logická domněnka, že mezi vraždou a čínskými sankcemi existuje návaznost.



Čínská oficiální média ale spojitost mezi Kim Čong-namovou vraždou a pozastavením dovozu uhlí odmítají. Například Global Times takovou interpretaci označují za (jihokorejskou) fabulaci, zkrátka „fake news“. Podle čínských médií se na přátelských vztazích se Severní Koreou vlastně nic nemění.

Západní média, která se nemusí řídit pokyny Pekingu, situaci staví do jiného světla: Kim Čong-nam měl fungovat jako určité „eso v rukávu“ (čínská média to přirozeně odmítají), které by Čína vytáhla, pokud by například Kim Čong-un ztratil moc.

Nezapomenutelná návštěva Disneylandu

Kim Čong-nam mohl skutečně být považován za nástupce v dynastii Kimů. Roku 2001 byl ale zadržen, když se snažil dostat do Japonska s falešným pasem. Důvod nebyl nějaký politický exil, pravděpodobně chtěl navštívit Disneyland. Poté to s jeho vyhlídkami šlo z kopce (podle BBC mu mohlo hrozit i to, že ho jeho otec pošle do pracovního tábora) a Kim Čong-nam strávil více než deset let v ČLR. 24 hodin denně na něj dohlížela čínská ochranka a pokud mu nezbývaly peníze na životní styl sestávající převážně z návštěv kasin, dostal od Číny „kapesné“.



Přestože Kim Čong-nam v posledních letech nebyl zvlášť politicky aktivní, zastával proreformní názory. Minimálně ekonomické reformy v KLDR by přitom Čína ocenila. Byl také citován japonským novinářem, kterému sdělil, že je proti dynastickému předávání moci a že totalitní severokorejský režim s Kimem v čele by ekonomické reformy nepřežil. „Proreformní“ postavou byl i Čang Song-tchek, strýc obou Kimů, kterého severokorejský vůdce nechal minulý rok roztrhat psy.

Dohady o smrti Kim Čong-nama jsou ale stále jen spekulace. Zemřel po „podivném“ útoku na malajském letišti, zřejmě na otravu neznámou látkou. Maljaská policie nyní žádá KLDR o vzorek DNA vládnoucí dynastie. Korea ale odmítá spolupracovat a současné závěry vyšetřování zpochybňuje.

Zjistit, co se děje v politickém zákulisí je složité i na Západě, natož v Číně nebo KLDR. Co se vlastně stalo se tak nemusíme dozvědět nikdy.



Podle Washington Post je možné i to, že Kim Čong-nam se zkrátka stal obětí zločineckého podsvětí, případně, že ho severokorejský režim nechal zabít proto, aby účelově poškodil vztahy s Čínou. KLDR by se tak teoreticky mohla ve své zahraniční politice osamostatnit a orientovat se i na západní země - například Japonsko nebo Koreu.

Proč ale Čína, která se snaží vytvořit obraz sebe sama jako zodpovědné země, vlastně nereaguje na vraždu někoho, kdo byl pod její ochranou a zdráhá se vystupovat proti severokorejskému režimu? Pro Čínu je jedna věc ve vztahu ke KLDR důležitá nade vše. A to sice, že se severokorejský režim nesmí zhroutit. Důvodem obav přitom nejsou miliony potenciálních uprchlíků, ale sjednocení obou Korejí, což by znamenalo americké vojáky hned za hranicí. Něco takového Peking nenechá dopustit a Kim Čong-un to velmi dobře ví, píše Stephen McDonell pro BBC.