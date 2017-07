Češi sáhli Kyrgyzstánu na poklad, říká poslanec Akaev

BIŠKEK/PRAHA Janar Akaev je poslancem kyrgyzského parlamentu. Do něj se dostal v roce 2015 jako nestraník zvolený na kandidátní listině současné vládní Sociálně-demokratické strany. V exkluzivním rozhovoru pro LN Akaev kritizuje svou vládu za to, že přidělením zakázky na výstavbu hydroelektráren české firmě Liglass Trading CZ ohrozila nejcennější kyrgyzské přírodní bohatství – tedy vodu. K miliardovému kontraktu firmě pomohlo mimo jiné doporučení hradního kancléře Vratislava Mynáře.

LN Jak nahlížíte na kauzu výstavby vodních elektráren a firmy Liglass Trading CZ, která rozvířila českou i kyrgyzskou politickou scénu?

Ze všeho nejdřív bych chtěl poděkovat českým novinářům a vašim občanským spolkům za zájem o celý případ. Byla to právě vaše média, která spustila alarm a upozornila nás na reálný stav věci kolem firmy Liglass Trading CZ. Když jsme se dozvěděli o detailech případu publikovaných v českých médiích, byli jsme šokovaní. Nechtělo se nám věřit, že takto falešná či nastrčená firma se může dostat ke kyrgyzskému národnímu pokladu. Voda je náš nejdůležitější a nejstrategičtější přírodní zdroj.

LN Jak moc je voda pro Kyrgyzstán důležitá?

Abyste pochopili, jak je voda pro Kyrgyzstán důležitá, je třeba říct, že naše země nemá ložiska ropy ani plynu. Voda je to hlavní, co máme. Nejen z ekonomického, ale i ze strategického hlediska. Máme pod kontrolou tok vody pro všechny země, které jsou po proudu, jako je například Uzbekistán s 30 miliony obyvatel nebo rozlehlé kazašské stepi.

LN Jak podezřelý tendr vnímá kyrgyzský parlament?

Mohu vás ujistit, že v tomto ohledu mohu hovořit za všechny poslance nehledě na stranickou příslušnost – jsme zdrceni, jaké zprávy a informace o firmě Liglass Trading CZ vyplouvají neustále na povrch. Myslím, že ohrožení našeho bohatství jménem voda způsobilo, že mezi poslanci funguje jakási národní jednota.

LN Vytvoří parlament vyšetřovací komisi, která by se kontraktem začala zabývat?

Problém je, že v létě parlament nezasedá. Tudíž celý průšvih se zatím nedostal na parlamentní půdu a nelze jej zatím ani začít vyšetřovat. Až se poslanci v září sejdou na schůzi, není pochyb o tom, že Liglass Trading CZ se stane tématem číslo 1. Existuje ještě šance, že se podaří svolat mimořádné jednání už v srpnu, ale na tom, jestli se případ začne řešit v srpnu, nebo září, už tolik nezáleží.

Tak jako tak přinutíme vládu a zodpovědné osoby, aby kauzu zakázky pro Liglass Trading CZ vysvětlily. Jak může totálně neznámá firma s nulovou historií a nulovými zkušenostmi v oboru hydroelektráren získat pověření od příslušných politiků, aby v Kyrgyzstánu postavila 10 elektráren? Zodpovědné osoby musí vysvětlit, proč naší zemi způsobily takové ponížení a proč porušily své povinnosti.

LN Jak si vysvětlujete, že vaše vláda dostala na firmu Liglass Trading CZ pozitivní reference od prezidentského úřadu Miloše Zemana či ministerstva průmyslu a obchodu?

Samozřejmě by nás zajímalo, proč se česká strana postavila za tak podivnou firmu.

LN Máte indicie, že na pozadí zakázky je korupce a úplatky?

To by byly pouhé spekulace. Chci však říct, že ve výsledku je to vláda Kyrgyzstánu, která musí hájit a bránit naše národní zájmy. Je možné, že český prezident chtěl jen prosazovat české podnikatele v zahraničí. Nejsme proti českým firmám nijak vysazeni, naopak víme, že máte velmi dobré průmyslové a intelektuální zázemí, díky čemuž se české firmy mohou ucházet o zakázky v Kyrgyzstánu.

V tuto chvíli se soustředíme na kritiku kyrgyzské vlády, která je za zakázku zodpovědná. Je stoprocentním problémem našich politiků a úředníků, kterým stačila jedna A4 s doporučujícím dopisem. Naši diplomaté přitom před firmou Liglass Trading CZ varovali, nešli pro ostřejší termín daleko. Je velkou záhadou, proč navzdory těmto varováním vláda tuto firmu vybrala.

LN V říjnu se v Kyrgyzstánu konají prezidentské volby. Může do nich kauza Liglass zasáhnout?

Situace je taková, že může. Vysvětlím proč. Hlavní zodpovědnost za celý případ nese předseda vlády Sooronbay Jeenbekov (vzhledem k případu Liglass Trading CZ je zajímavé, že v minulosti Jeenbekov působil jako ministr pro zemědělství a vodohospodářství – pozn. red.). Ten je kandidátem vládnoucí Sociálně-demokratické strany, kterou v minulosti vedl současný prezident Almazbek Atambayev. Premiér Jeenbekov je tudíž považovaný za nástupce Atambayeva (v Kyrgyzstánu je prezidentské volební období 6leté a funkci nelze obhajovat – pozn. red.).

LN Zruší podle vás vláda kontrakt s Liglassem?

Nedokážu si vůbec představit, jak by na základě zjištěných okolností a šoku veřejnosti mohl Liglass Trading CZ v naší zemi fungovat. Podle mě je nemyslitelné, že by zakázka nebyla dříve či později zrušena. Vláda nyní hraje o čas a nabádá nás, abychom vyčkali, zda Liglass složí 37 milionů dolarů (přibližně 841 milionů korun) na koupi podílu ruské firmy RusGidro ve společnosti Verchně-narynskije GES, která měla projekt na starosti. Mělo by se tak stát během 30 bankovních dnů nebo zhruba v polovině září. Celé je to ale divné, protože zástupci Liglassu se chlubili, že mají 383 milionů eur na účtu v UniCredit Bank.

Česká pobočka této banky to ale rázně popřela. Dobře, možná podnikatelé ze sklářské firmy Liglass (firma se původně specializovala na výrobu skla a bižuterie – pozn. red)mají někde na zahraničních účtech pohádkové množství peněz. Pak se ale ptám, proč rovnou nezaplatí oněch 37 milionů dolarů? Asi proto, že dokumenty o takové sumě peněz jsou falešné.



LN Majitel Liglass Trading CZ Michael Smelík se hájí, že jeho firma byla vybrána početnou komisí ve výběrovém řízení. Jak hodnotíte její činnost?

Původně bylo v plánu, že Liglass složí depozit ke každé z 10 plánovaných vodních elektráren. Tato jistina měla představovat zhruba 1,2 milionu dolarů. Vládní úředníci však v několika rozhovorech v uplynulých dnech naznačili, že tento depozit je složený ve formě bankovního šeku. Nešlo by tedy o peníze v hotovosti nebo ve formě bankovního převodu. Pokud tomu tak skutečně je, šlo by o porušení podmínek výběrového řízení. Ukázalo by se totiž, že kyrgyzská strana nemá ani depozit, který po firmě ve výběrovém řízení žádala.