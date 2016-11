České koláče v Texasu? Letí klasické, ale i plněné klobásami a pálivými papričkami

Pokud se zeptáte kohokoli, kdo se odstěhoval z Texasu, po čem se mu nejvíce stýská, pravděpodobně vám řekne, že po bůčku, fotbalu, nejvyšší povolené rychlosti na silnicích, tacos a po koláčích. V Texasu dnes již české koláče platí za stálici, jen někteří Američané stále nevědí, jak přesně název této pochoutky vyslovovat. Správně je to dle místních „ko-lah-chee“.

Maková, švestková nebo tvarohová náplň

Čeští imigranti založili v okrajových částech Texasu první komunity už v 80. letech 19. století, které se později začaly nazývat Texas Czech Belt. S nimi se do Texasu přistěhovaly také koláče. Původně jen s makovou, švestkovou nebo tvarohovou náplní. Od té doby se však výběr příchutí značně rozšířil. Dnes jsou k dostání koláče plněné například ananasem, borůvkami, jahodami a samozřejmě i americkým cream cheese, tedy smetanovými sýry a mnoha dalšími.



V městečku West v Texasu, které je plné Čechů, již od roku 1952 funguje pekařství The Village Bakery. Otec dnešní majitelky, podle jejích slov, otevřel pekárnu na popud místního kněze a fotbalového kouče z tamní střední školy.



Pro některé to byl bláznivý nápad, protože v české komitě byly koláče k dostání na každé oslavě, trhu nebo rodinném setkání, ale lidé mimo komunitu tuto sladkou pochoutku vůbec neznali. Ale velice brzo se proslavila i mezi rodilými Američany.

Klobásky a sýry

Zatímco tradiční koláče se pekly hlavně s ovocnými náplněmi, texaskou specialitou se staly náplně z klobásek, sýrů nebo jalapeños.



Majitelka pekárny The Village Bakery Mimi Montgomery Irwin je však zastáncem tradičních postupů a pečivo s takovými náplněmi nepovažuje za koláče a radši je nazývá jako „klobasniki“. Rovněž nerada slyší srovnání s americkými donuty a snaží se zákazníky poučit, že pokud chtějí koláče, nedostanou nic s masem ani nic z donutového těsta.

The Kolache Factory

Například ve státě Iowa, kde je další silná česká enkláva, najdete koláče v nabídce skoro každých potravin, ale nabízeny jsou pouze s ovocnými náplněmi, nikoli s masem. Lze najít i další rozdíly. Iowské koláče mají kulatější tvar a náplň pokrývá větší část koláče než u jejich texaských příbuzných. Na americkém trhu se rovněž prosadila texaská společnost The Kolache Factory, která již otevřela své franšízy i v dalších státech.

Původní recepty na tradiční koláče jsou předávány po mnoho generací. Někteří další Texasané, kteří jsou potomky českých imigrantů si již otevřeli své vlastní obchody. Například Chris Svetlik dnes úspěšně podniká ve Washingtonu D.C. se svým Republic Kolachem. Poté, co si uvědomil, kolika lidem tato sladká pochoutka chybí. Obchod otevřel Svetlik spolu s partnerem Brianem Stanfordem v srpnu roku 2015 a poté, co se jejich podnik začal rozrůstat, navázali obchodní partnerství s různými kavárnami anebo sítí supermarketů Whole Foods.



„I když název zní v angličtině vcelku vtipně a většina Američanů o koláčích nikdy neslyšela, tradice těst plněných ovocem je vcelku rozšířená. A většina lidí tak nemá vůči této sladké pochoutce žádné předsudky a rádi ji ochutnají.“ říká Svetlík.