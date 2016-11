Velkou výhodou blum je, že mají na rozdíl od švestek pevnou dužinu, která se nerozpadá po upečení, takže pro koláče a dorty jsou blumy jak stvořené! A nejde o dort v pravém slova smyslu, tady totiž není zapotřebí žádný krém nebo náplň, chutí je zde dost a jsou v harmonii, takže jen třeba podávejte se zakysanou smetanou nebo kopečkem šlehačky.

Švestky nebo blumy?

V našich krajích jsou asi více oblíbené švestky, ale vlastně švestky jsou jen podruhem blumy. Švestky také více jíme jen tak čerstvé, anebo pokud je chceme konzervovat, volíme tradiční švestkové kompoty nebo švestková povidla. Ty patří k české kuchyni stejně jako sušené švestky, ty jsou ceněna jako velmi zdravá medicína nejn pro svůj obsah vlákniny. Ale i švestková marmeláda s vanilkou je opravdovou pochoutkou.

Mandle, čokoláda a blumy - dokonalé spojení v lahodném dortu.

Vyplatí vyzkoušet džem i z blum, třeba ze Španělska dovážené odrůdy Angelano, jen je nechat pár dní při pokojové teplotě ještě více dozrát. Blumy celkově jsou mnohem variabilnější, jejich sladká a šťavnatá chuť je lahodná. Pokud se do nich zakousneme, cítíme až medovou sladkost, u některých odrůd s nepatrným náznakem kyselosti, takže konzumovat blumy čerstvé také není k zahození. Druhů blum je nepřeberně, liší se nejen barvou slupky od tmavě fialové k červené, žluté a zelené, ale hlavně chutí - některé jsou velmi sladké, jiné kyselejší, přesto i ty jsou ceněné. Navíc jsou mimořádně zdravé, stejně jako švestky.



Jak na blumy?

O AUTORCE: Dagmar Heřtová příležitostně pobývá ve Velké Británii, je milovnicí života, cestování, dobrého jídla a vaření. Je neustálou obdivovatelkou britské současnosti, anglického venkova, společnosti a anglické muziky.Sbírá moderní tištěné kuchařky, recepty a nové chutě. Vše najdete na tastejourney.cz Dagmar Heřtová

Pokud chceme zpracovávat blumy, jsou skvělé na přípravu již zmíněných džemů, na zapečené s posýpkou, tedy na krambly anebo jen tak naložené v cukru či do pečených čajů... A to je teprve začátek. Blumy můžeme jen krátce podusit se skořicí, zázvorem a badyánem až do stádia, kdy se začnou rozpadat, tím získáme ideální dezert, zejména když k blumám přidáme vanilkový krém nebo zakysanou smetanu či jogurt. Snad ještě lepší jsou, když je upečeme. Upravené tímto způsobem jsou ideální je přidat ráno do ovesných kaší anebo si je vychutnat spolu se zapečenou sladkou rýží jako rýžový nákyp.

Blumy a čokoláda - překvapivě dobrá kombinace.

Blumy lze použít i na slano, tedy jako přílohu k masu, jako chutney anebo s nimi oživit nějaký podzimní salát, nejlépe v kombinaci se sýrem feta nebo s roketou a mátou. Dokonalá chuťová kombinace.



Na sladko do koláče

Švestkový čokoládový koláč je pro současný čas jako stvořený. Blumy lákají svojí šťavnatostí, kterou doplní výrazně tmavý čokoládový korpus s kakaem a hořkou čokoládou. Mandle můžete dle libosti rozemlít na velikost, kterou máte rádi, v tomto případě jsem zvolila malinko hrubší strukturu, tedy nerozsekala jsem je úplně na hladkou mandlovou moučku. Blumy skvěle doplní tmavý hnědý cukr muscovado, který se hodí především svoji vůní do tmavého korpusu.

O hrubší strukturu dortu se postarají nasekané mandle.

A pak už si jen užívejte dokonalého spojení blum a tmavé čokolády. Jakmile se do dortu zakousnete, mandle se vám připomenou nejen ve struktuře korpusu, ale i jejich jemnou chutí. Plátky mandlí na povrchu jako ozdoba jsou jen milou dekorací. Poslední dotyk podzimu je v tomto dortu s blumami tak patrný, že se jednoduše více hodí po podávaném menu plném zahřívacích pokrmů a nakonec i tento dort můžete podávat teplý, přeba přelitý vanilkovou omáčkou.



Čokoládový dort s blumami a mandlemi

Inspirováno Waitrose

175 g másla



175 g tmavého třtinového cukru muscovado + 2 lžíce na posyp



3 vejce



2 a půl vrchovaté lžičky prášku do pečiva



125 g hladké mouky



50 g kakaového prášku



75 g hořké čokolády, alespoň 70% kakaa



400 g blum



mandlové plátky



Nejdříve si předehřejeme troubu na 180° C. Přpravíme si všechny suroviny, aby měly pokojovou teplotu. Formu na dort, nejlépe s odnímatelným dnem, vymažeme máslem a její dno vyložíme papírem na pečení. V mixéru ušleháme do pěny máslo a hnědý cukr. Celá vejce nejdříve lehce rozšleháme v misce a pak postupně přidáváme k rozšlehanému máslu s cukrem. Pokud by směs měla tendenci se srážet, přidávejte vejce pomaleji, popřípadě zasypte lžící mouky z připravené směsi. Do odvážené mouky dejte prášek do pečiva a promíchejte. Postupně přidávejte ke směsi v mixéru společně s kakaovým práškem, který prosijte, abyste se zbavili případných hrudek. Přidejte mleté mandle a nakonec na hrubo nasekanou čokoládu a už jen krátce zamíchejte.



Blumy zatlačte do těsta ve formě a posypejte třtinovým cukrem.

Směs je hustší konzistence a tak ji lžící přendejte do vymazané formy a přitiskněte k okrajům. Uhlaďte povrch a přidávejte rozpůlené a odpeckované blumy, lehce je zatlačte do těsta rozkrojenou půlkou nahoru. Posypejte vše tmavým cukrem muscovado a dejte péct do trouby na 1 hodinu.

Pečeme pomalu, asi jednu hodinu.

Zkontrolujte špejlí, zda je střed upečený, pokud ne, ještě dopékejte asi 5 -10 minut. Dort by neměl být příliš upečený, pak může být přesušený. Nechte lehce vystydnout ve formě, pak opatrně vyjměte a dejte na servírovací talíř. Ozdobte mandlovými plátky. Můžete servírovat i se zakysanou smetanou.