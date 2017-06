‚Doplňky z kůže? Vydrží vám celé generace, jen musíte vybrat správné‘

Cech francouzských rukavičkářů “Gantiers Parfumeurs” se honosil i královským titulem “Maitre Parfumeur et Gantier”. Ruské pojetí kůže odkazuje na armádu, ctnost, autoritu, respekt a úspěch. Avšak to byli Španělé a jejich Peau d’Espagne, kdo formoval moderní pojetí kombinace jelenů, květin a ovoce v harmonii s cibetkou a pižmem.

Vůně kůže vás bude příjemně lechtat na nose. Jedná se o jednoduchou, přirozenou, ale přitom podmanivou a vzrušující tóninu. Vybaví se vám nejrůznější vzpomínky, možná ty nejlepší z vašeho života. Kůže znamená blízkost těla.

Její pevnost, dlouhověkost, udržitelnost, relativně snadná péče z ní dělají dokonalý materiál (nejen) pro doplňky. Kůže neabsorbuje pachy, odolává vodě, snadno se čistí, je přírodním materiálem a navíc je velmi sofistikovaná, elegantní. Perfektní vzhled po dlouhá léta a schopnost bezchybně stárnout patří mezi nejzásadnější klady pravé kůže. Výrobky z tohoto materiálu jsou prostě jedinečné a uchovatelné po generace.



Upřímně, oproti ženám (až na četné výjimky), my muži jsme věrni značkám, jakmile najdeme jednu, která nám vyhovuje, nedáme na ni dopustit. Jednou takovou stálicí, která se nám kolikrát již může v zadní kapse kalhot i rozpadat je peněženka. Je to snad jediný doplněk, který neměníme dle sezóny, příležitostí a podobně.

Peněženky a tašky

Peněženka je přitom artikl, bez kterého se málokdo obejde, pakliže mince, bankovky, karty a jiné papírové drobnosti netahá po kapsách. Řekl bych, že by bylo vhodné vlastnit peněženku na každý den, takovou tu... ve které můžete mít platební a kreditní karty, hotovost, mince a obdobné pánské nezbytnosti. Vždy se proto zamyslete nad vysokými nároky na použitelnost, neboli kvalitním materiálem, konstrukcí a vyhotovením. Vše by mělo být uzpůsobeno potřebám, avšak i při vysokých nárocích by měl tento kousek být reprezentativní..Navíc nebude od věci, budete-li uvažovat nad pořízením minimalistické peněženky, klipu - na sobotní večer s přáteli toho moc nepotřebujete.



Leo Macenauer Leo Macenauer pochází z rodiny s krejčovskou tradicí, již jeho dědeček byl ředitelem OP Prostějov. Jeho specializací je pánská móda, absolvoval stáže u Calvina Kleina či v Londýně u známého krejčího Charlieho Allena. Kromě vlastních kolekcí spolupracuje s předními firmami jako například s Festkou.

Tašky a brašny jako nezbytná součást vašeho pracovního vybavení. Formální tašky a aktovky jsou v tmavém a velmi jednoduchém provedení. Více barev a více rozličných kapes značí neformální až volnočasové užití - čím více detailů, tím více volnočasové. Doporučuji alespoň jednu jednoduchou v tmavém provedení. Kůže je sázka na jistotu, tak jako černá a tmavě hnědá barva. Pokud často pracovně cestujete, doporučuji tašky dvou velikostí: menší na každodenní nošení a větší, která bez problémů pojme týden práce a laptop. Nepodceňoval bych ani víkendové tašky, v podstatě jsou to nejlepší, co si můžete pořídit. Můžete tam schovat spoustu nezbytného - od pochutin, přes oblečení až po práci.



Pásek ladí s botami

Pásek je dalším funkčním doplňkem a zajisté by měl barevně ladit alespoň s vaší obuví. Jen pro upřesnění: stále se pohybujeme v základním rozhraní černá, a nebo tmavě hnědá. V ideálním stavu by vám mohl barevně ladit s koženým páskem u hodinek, peněženkou a taškou. Rukavice zajisté dokreslí vaši osobnost. Nadešla sezóna výletů na dvou kolech a dobře zvolené rukavice řidiče řeknou vše.