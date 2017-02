Elegantní tvary, vzácné dřevo i kov. Gramofon jako designový objekt

Gramofonová deska byla od konce 19. století až do 80. let 20. století nejrozšířenějším nosičem zvukového záznamu. Od konce 80. let byla postupně nahrazována kompaktními disky, až byly nakonec gramofonové desky z trhu téměř úplně vytlačeny. V současnosti se ale opět vydávají, i když především v malých nákladech jako sběratelské edice, popřípadě jsou vydávány nezávislými vydavateli nekomerční hudby.