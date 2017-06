Europoslanci budou rokovat o Babišovi, slavná deska Beatles slaví jubileum

Všechny děti mají svátek a po celé republice se chystá řada akcí. Další pak budou následovat o víkendu.



Bude to bez nadsázky v Bruselu český den. Europoslanci budou řešit, jestli nejsou v Česku zneužívána média a to zejména ze strany Andreje Babiše. Miliardář a šéf ANO sice „odložil“ koncern Agrofert (vlastní společnost Mafra, která vydává Lidovky.cz, LN i třeba MfDnes) na začátku tohoto roku do svěřenského fondu, na nedávno zveřejněných nahrávkách ale řešil s bývalým redaktorem MfDnes Přibilem politické kauzy. Babiš podezření odmítá a mluví o kampani.



V Bruselu proběhne i konference Česká perspektiva pro budoucnost EU za účasti europoslankyně Věry Jourové, náměstka ministra zahraničí Jakuba Dürra či místopředsedy europarlamentu Pavla Teličky.

A také se tam odehraje 19. summit EU-Čína. Cíl je jasný, získat Číňany na evropskou stranu poté, co americký prezident Donald Trump miliardovou zemi pod taktovkou komunistů kritizoval. Evropskou unii budou reprezentovat předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker a předseda Evropské rady Donald Tusk. Čína bude zastoupena premiérem Li Kche-čchiangem, který následně zamíří do Berlína za německou kancléřkou Angelou Merkelovou.

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) přednese vizi, jak pomoci nejchudším českým krajům Moravskoslezskému, Ústeckému a Karlovarskému. Na konferenci Re:start se objeví i ministři jeho vlády, Karla Šlechtová (místní rozvoj) a Jiří Havlíček (průmysl a obchod).



Kapela klubu osamělých srdcí seržanta Pepře slaví padesáté narozeniny. Neznat tohle album je jako neznat Beethovenovu Devátou. V prvním postkoncertním díle se Beatles v duchu rozjasněného „léta lásky“ uvedli jako bláznivá Kapela klubu osamělých srdcí seržanta Pepře. Deska vyšla 1. června 1967 a dodnes atakuje vrcholy žebříčků nejlepších alb historie. Na serveru Lidovky.cz si přečtěte zajímavé texty k jubileu.