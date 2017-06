Evropská komise zahájila vůči Česku řízení kvůli přijímání uprchlíků. Problém má i Maďarsko a Polsko

Výzva, která má podobu dopisu komisaře Avramopulose českému ministru zahraničí Lubomíru Zaorálkovi, je prvním krokem v řízení pro nesplnění povinnosti. Po české odpovědi může ze strany komise následovat takzvané odůvodněné stanovisko a poté se unijní exekutiva může obrátit na soud EU. Ten by následně rozhodoval o případné pokutě pro stát.



Podle názoru komise tři země přes opakované výzvy porušují své právní povinnosti a neberou ohled na své závazky vůči Itálii, Řecku a dalším členským státům unie.

Země EU se v roce 2015 shodly na mimořádném programu, v jehož rámci mělo být za dva roky z migrační krizí postižených Řecka a Itálie přerozděleno podle kvótového klíče mezi ostatní státy unie 160 tisíc přesně definovaných žadatelů o azyl ze zemí, u jejichž občanů je velká pravděpodobnost udělení mezinárodní ochrany. Prvních 40 tisíc bylo dobrovolným závazkem států včetně Česka. U dalších 120 tisíc byly ČR a několik dalších zemí proti, byly ale přehlasovány. Postup následně Slovensko a Maďarsko napadly u evropského soudu.

Program ale příliš nefunguje, dosud bylo přesunuto jen asi 21 tisíc osob a komise sama uvádí, že celkové číslo naplněno nebude. EK ale zároveň upozorňuje, že povinnost přerozdělit oněch několik desítek tisíc lidí, kteří na přesun nárok mají a jsou nyní v Itálii a v Řecku, v září neskončí. Své kvóty zatím nenaplňuje naprostá většina zemí EU, tempo přebírání migrantů se však zrychluje.

Komise postup vůči trojici států zdůvodňuje tím, že Česko, Polsko a Maďarsko neplní povinnost nejméně každé tři měsíce nabízet do programu volná místa. Například Česká republika podle komise „neoznamuje v pravidelných intervalech, a alespoň každé tři měsíce, náležitý počet žadatelů, kteří by mohli být rychle přemístěni na její území“ a neplní následně ani další povinnosti, které by z takového oznamování plynuly.

Zeman: Kvóty jsou ztráta suverenity

Migrační kvóty Evropské unie podle prezidenta Miloše Zemana představují ztrátu suverenity členských zemí EU. Je to začátek manipulace státností, řekl ve středu prezident při návštěvě Jihočeského kraje v Milevsku. Zeman se domnívá, že každá země si má sama rozhodnout o tom, koho na své území umístí. Uvedl, že tlaku EU ohledně migrantů nehodlá ustupovat.

„Dejme si na to pozor, každá katastrofa začíná nenápadně. A když skloníte hlavu jednou, budete ji sklánět i napříště,“ varoval prezident během debaty s obyvateli Milevska. Podle něj migranti ani nestojí o to, aby je Česká republika přijala. Míří na západ do dalších zemí EU jako například Německo. „Tam samozřejmě dostanou daleko větší sociální dávky, než by dostali tady,“ podotkl Zeman.

Česko neuděluje azyl už přes rok

Česko, které přijalo jen 12 žadatelů o azyl, nová místa nenabídlo už déle než rok. Například Rakousko, proti němuž podobné řízení vedeno není, sice nepřijalo z Itálie a Řecka ještě vůbec nikoho, ale v květnu slíbilo volná místa pro 50 osob.

Komisař Avramopulos na možnost v úterý oznámeného a nyní realizovaného kroku upozornil už před měsícem, kdy unijní státy vyzval ke změně přístupu. Praha reagovala rozhodnutím vlády, podle něhož je program nefunkční a ČR se na něm dál podílet už nehodlá.

V úterý Avramopulos uvedl, že pokud Praha, Varšava a Budapešť svůj přístup změní, může i komise změnit svůj postoj k celé právní proceduře. Komise nyní Česku připomněla, že na povinnosti plynoucí z rozhodnutí o přerozdělování žadatelů o azyl upozorňovala opakovaně a v několika případech Česko výslovně vyzvala k plnění závazků.