Expo 2017: na zahájení výstavy v Kazachstánu přijede i Miloš Zeman

Hlavním tématem kazašského Expa je energie budoucnosti. Cílem je zahájit diskuzi nad otázkou, jak zajistit dostatek energie pro všechny při současném snižování emisí. Areál byl nově vybudován na asi 25 hektarech.



Hlavním tématem české expozice je snižování emisí a energetické náročnosti. Dominantou českého dvoupatrového pavilonu bude koncept sportovního letadla s elektrickým motorem, k vidění bude třeba také model elektrárny, která produkuje elektřinu při likvidaci komunálního odpadu. V pavilonu, který Zeman otevře v sobotu, se bude točit české pivo a podávat české jídlo.

V sobotu se pro veřejnost otevře celé Expo, které bude přístupné až do 10. září. Kazachstán doufá, že akce mu pomůže přitáhnout pozornost nejen odborníků, ale i turistů.

The broadcasting will start on June 9 at 07:15 pm, Astana time.

We wish you pleasant viewing!#EXPO2017Astana #Қазақстан #FutureEnergy pic.twitter.com/A1zBnhOr5y