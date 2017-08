Filmové premiéry: ostře nabité zbraně má Idris Elba i Tom Cruise

Čtvrtý srpnový týden míří do kin tři snímky. Dlouho očekávanou adaptaci sci-fi ságy Stephena Kinga doplní Tom Cruise jako charismatický antihrdina a ořechy kam až oko dohlédne.

Temná věž

Roland Deschain z Gileadu (Idris Elba) je pistolník, poslední z řádu rytířů, kteří jsou od nepaměti věků uvrženi do nekončící bitvy z takzvaným Mužem v černém (Matthew McConaughey). Zlosyn chce zničit Temnou věž, záhadnou a vysokou stavbu držící samotnou existenci vesmíru pohromadě. Schyluje se k poslední bitvě o osudu světa - poslední z rytířů proti ztělesnění zla. Temná věž je adaptací oblíbené osmidílné ságy spisovatele Stephena Kinga.



Velká oříšková loupež 2

Veverčák Bručoun je zpátky. Tentokrát musí vzít svojí partu hlodavců a zabránit proradnému starostovy Oakton city, aby na území veverek postavil obří zábavní park. Je jasné, že diváka čekají výbuchy smíchu a víc ořechů, než bude schopen rozlouskat.



Barry Seal: Nebeský gauner

Barry Seal (Tom Cruise) je nespoutaný dobrodruh a letec, který se trochu nudil. I proto neváhá a přijme nabídku agenta CIA (Domhall Gleeson) létat jako pilot pro tajné služby. Barry monitoruje základny narkobaronů a podniká dobrodružné přelety nad Jižní Amerikou. Proč to ale neučinit ještě zajímavější a nepašovat nějaké drogy zpět do USA? Barry se ještě ke všemu stane informátorem DEA, americké protidrogové organizace. Teď už to hraje na rovné tři strany a koupe se v penězích. Každému je ale jasné, že Barryho idylka nemůže vydržet věčně... Příběh podle skutečných událostí natočil režisér Doug Liman, který se podepsal hlavně pod filmy s agentem Bournem (Matt Damon).