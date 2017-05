Hejtman chce, aby návštěvy platil i Hrad. Zeman je proti, nebude se doprošovat

Celý situaci okomentoval i prezidentův mluvčí, který nařkl média z kampaně „Je suis Bohouš.“ Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček na svém twitterovém zareagoval tak, že podle něj byly v roce 2014 náklady na premiérovy poradce sedm milionů korun.

Liberecký kraj navštívil Zeman čtyřikrát a každá z jeho návštěv přišla krajskou kasu na více než 300 tisíc korun. Dohromady je to přes 1,356 milionu korun. „Je to zvyklost, která vznikla už za pana prezidenta (Václava) Havla. Za pana prezidenta (Václava) Klause už byly návštěvy častější a ty náklady také vždycky platily kraje. Já pevně věřím, že po prezidentské volbě s novým prezidentem, ať už to bude kdokoliv, dojdeme k nějaké dohodě, jak by se na návštěvách mohla finančně podílet kancelář prezidenta republiky, která má vlastní rozpočtovou položku,“ řekl Půta.



Prezidentská kancelář ročně disponuje částkou přes 400 milionů korun. Podle Půty má dost peněz na to, aby na financování cest krajům přispěla. Podle zlínského hejtmana Jiřího Čunka (KDU-ČSL) by se cesty prezidenta měly hradit z rozpočtu kanceláře prezidenta. V letošním roce se navíc stále častěji objevují hlasy, že kraje vlastně platí Zemanovi kampaň před prezidentskými volbami. „Já to vnímám tak, že postupujeme v rámci zvyklostí, které nebyly nastaveny za mě jako za hejtmana, ale dávno v minulosti. A měnit ty zvyklosti poslední rok prezidentského mandátu by mi přišlo trochu zvláštní,“ řekl Půta.



Hejtman Vysočiny Jiří Běhounek (ČSSD) se diskusi o spolufinancování návštěv prezidentskou kanceláří v Asociaci krajů ČR nebrání. Sám změnu určitě nebude iniciovat a nemá vyhraněný názor, jak by hlasoval. Vynaložené částky podle něj nejsou dramatické. „Miloš Zeman navštívil Vysočinu jako prezident třikrát, kraj na každou návštěvu vynaložil v průměru 250 tisíc korun. Kraj vždy hradil i oficiální návštěvy prezidentů Václava Havla a Václava Klause,“ řekl.

Dodal, že pokud kraj na základě dohody zve někoho na návštěvu, většinou od něj nechce, aby si ji platil. „Týká se to všech oficiálních návštěv, například ministrů nebo velvyslanců, náklady jdou vždy k tíži kraje,“ řekl hejtman Vysočiny. Kdyby návštěvy prezidenta v krajích financoval Hrad, šlo by podle něj stále o jedny státní peníze pocházející ze státního rozpočtu. „Prezidentská kancelář by při změně financování jistě žádala určité navýšení,“ dodal Běhounek.

Také podle jihomoravského hejtmana Bohumila Šimka (ANO) je každá oficiální návštěva, která přijíždí do Jihomoravského kraje, adekvátně přivítána. „V případě hlavy státu, která byla zvolena v demokratických volbách, bylo k této návštěvě vždy přistupováno s maximální vážností a úctou, která této funkci náleží. Výše vynaložených prostředků odpovídala opatřením a velikosti týmu, který pana prezidenta doprovázel,“ řekl Šimek. I on je ale připraven připojit se k případné diskusi na téma financování oficiálních návštěv prezidenta.

Ani olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk (ANO) se nebrání diskusi o úpravě způsobu financování prezidentských návštěv krajů. „Pokud by se měl model měnit, tak je vhodné, aby se změnil na začátku funkčního období prezidenta,“ řekl . Pro všechny kraje by podle něj měla platit stejná pravidla. Hejtman podotkl, že prezidentské návštěvy krajů vždy zaplatí daňový poplatník. „Buď to půjde z rozpočtu kraje, nebo z rozpočtu prezidentské kanceláře, která čerpá ze státního rozpočtu,“ uvedl Okleštěk. Podle něj je správné, že prezident objíždí kraje a setkává se s občany.