Hejtman vyhlásí stav nebezpečí kvůli prasečímu moru, vznikne konkurent Volkswagenu

PRAHA Kolik dostává Česko z Evropské unie? To dnes oznámí ministerstvo financí. Zlínský hejtman zase posune do další fáze boj proti africkému moru prasat a PSA by se mohla stát druhou největší automobilkou v Evropě.

Jak si Česko stojí ve finanční bilanci vůči Evropské unii? Kolik peněz přiteklo z Bruselu do Česka? A kolik opačným směrem? Ministerstvo financí zveřejní vývoj rozdílu mezi příjmy ČR z EU a odvody do ní, tedy tzv. čisté pozice, za první pololetí.

Boj s africkým morem prasat přechází na další úroveň. Zlínský hejtman Jiří Čunek vyhlásí v kraji stav nebezpečí kvůli nemoci. O to ho požádal minulý týden ministr zemědělství Marian Jurečka. Bude tak možné zamořené území lépe chránit. Veterináři na Zlínsku už ve čtvrtek dokončili proškolování myslivců, které je jednou z podmínek, aby mohli začít s odlovem černé zvěře v území zamořeném africkým morem prasat (AMP).

Už v 7:30 se sejde valná hromada zemědělské společnosti AGPI, která bude rozhodovat o převodu vepřínu v Letech u Písku na stát. Vepřín stojí na místech někdejšího koncentračního tábora pro Romy. Vláda chce vepřín vykoupit, zbourat a postavit zde památník. Zástupci vlády a společnosti AGPI si v polovině července předali nabídky k případnému odkupu farmy. Konkrétní cena nepadla, jednání probíhala v částečném utajení. Podle odhadů by cena mohla činit několik stovek milionů korun.

Už dnes by mohl být dokončen prodej německé automobilky Opel francouzské automobilce PSA. Evropská komise schválila převzetí na začátku července. Společnost PSA, která vyrábí automobily Peugeot a Citroën, se díky převzetí stane druhým největším automobilovým koncernem v Evropě za německým konkurentem Volkswagen. Opel nyní spojuje evropské aktivity americké automobilky General Motors (GM) pod značkami Opel a Vauxhall. GM se v březnu dohodla, že ztrátové evropské aktivity prodá firmě PSA za 2,2 miliardy eur (zhruba 57,4 miliardy korun).



V belgickém Passchendaele se uskuteční vzpomínková akce u příležitosti stého výročí bitvy z první světové války. Ceremoniálu se zúčastní britská premiérka Theresa Mayová, princ Charles a princ William s chotí. Takzvaná třetí bitva u Ypres si mezi červencem a listopadem 1917 vyžádala přes 300 tisíc obětí mezi britskými vojáky, asi 85 tisíc padlo na straně Francie a 260 tisíc na německé straně.