Holýma rukama proti teroristům. Fotbalový fanoušek zachránil desítky životů, schytal osm ran

Když teroristé vběhli do baru Black & Blue, začali křičet: „Islám, islám islám, tohle je pro Alláha.“ Sedmačtyřicetiletý Roy Larner se pokusil zastavit tři útočníky s dlouhými noži jen za pomoci pěstí.

„Jako idiot jsem na ně zařval: ‚Jděte do p*****, já jsem Millwall,‘“ popsal pro the Sun Larner a muži ho hned napadli. Pustil se do boje s útočníky, zatímco ostatní zákazníci utíkali ven.

„Stál jsem sám proti třem. Oni měli dlouhé nože a já jsem jim čelil jen holými pěstmi. Bodli mě osmkrát, ale já neustále křičel: ‚Jděte do p*****, já jsem Millwall,‘ což je provokovalo ještě víc. Naštěstí mě nedokázali trefit tak, aby mě zabili,“ popsal Larner.



„Byl jsem pobodán a pořezán na hlavě, na hrudi i na rukách. Krev byla všude,“ vypráví Larner. Dva útočníky se mu podařilo zdržet na delší dobu, jeden mu proklouzl. Mezitím se však podařilo mnoha lidem z baru utéct.



Teroristé nakonec bar opustili a šli do dalších podniků. Zakrvácený Larner běžel za nimi, aby je zastavil, ale policie útočníky mezitím zlikvidovala.

„Měl jsem v sobě asi čtyři nebo pět piv, takže ne moc. Přesto jsem absolutně nemyslel na svou bezpečnost. Až během cesty do nemocnice jsem si uvědomil, v jak vážném stavu jsem,“ řekl již zotavující se Larner. V nemocnici pak přátelé Larnerovi věnovali knížku „Učíme se utíkat“.

V sobotu večer najela bílá dodávka do lidí na mostě London Bridge a následně nabourala u nedalekého tržiště v londýnském centru Borough Market. Tam z dodávky vyskočili tři útočníci a noži s dlouhými čepelemi útočili na lidi v okolí. Po osmi minutách ukončila jejich krvavé řádění policie, která je zastřelila. Při útoku zemřelo sedm lidí, 48 jich bylo zraněno, přes 20 jich bylo v kritickém stavu.