Houston je pod vodou a bude hůř, spadnout by měl až metr vody

VIDEO: UPDATE: Water has risen a foot in 15 min. I'm one of the last in the building. God help us. @FoxNews @CNN @weatherchannel @GaughanSurfing https://t.co/ZyGQlrprDh Pro zobrazen? videa mus?te m?t zapnutou podporu JavaScriptu

UPDATE: Water has risen a foot in 15 min. I'm one of the last in the building. God help us. @FoxNews @CNN @weatherchannel @GaughanSurfing https://t.co/ZyGQlrprDh