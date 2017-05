Mohl za ztroskotání Costa Concordie, které si vyžádalo 32 životů. Kapitán Schettino dostal 16 let

Loď Costa Concordia V pátek 13. ledna 2012 ve 21:45 narazila na útes asi 300 metrů od ostrova Giglio u pobřeží jižního Toskánska luxusní loď Costa Concordia, která vyplula téhož dne v 19:00 z přístavu Civitavecchia u Říma na sedmidenní výletní plavbu po Středomoří. V boku 290 metrů dlouhé lodi vznikla asi 70metrová trhlina, jíž záhy natekla do strojovny voda, která způsobila výpadek proudu. Hodinu po nárazu hlásila pobřežní stráž, že loď uvízla na mělčině, což kapitán Francesco Schettino (56) nejprve popřel; až o čtvrt hodiny později oznámil, že nařídil evakuaci. Na palubě bylo 4229 osob, z toho 3216 turistů z šedesátky zemí - nejvíce Italů (989) a Němců (asi 570). Nehoda si vyžádala 32 životů. Poslední oběť se podařilo nalézt až začátkem listopadu 2014, jednalo se o pozůstatky číšníka, které uvízly na palubě lodi pod převrhnutým nábytkem. Vrak lodi byl vyzvednut v polovině září 2013, v červenci 2014 pak kdysi velkolepé plavidlo dorazilo po čtyřdenní cestě do italského Janova k sešrotování. Poslední plavbu loď absolvovala loni v září. Do té doby dělníci pracovali na odstrojení vnitřních prostor; poté se loď vydala v Janově na asi čtyři kilometry dlouhou cestu z jedné části přístavu do druhé. Trvala několik hodin a vrak táhlo pět remorkérů. Kvůli této akci byl přístav uzavřen pro veškerý provoz.