Jak dělá boty Blahnik? Kampa Museum chystá uvedení retrospektivní výstavy

Už 11. srpna bude mít v pražském Museu Kampa vernisáž výstava The Art of Shoes – Umění dělat boty. Je věnována legendárnímu obuvníkovi Manolu Blahnikovi.

Manolo Blahnik kreslí každý návrh, dlátem a pilníkem dokončuje každé kopyto a každý podpatek, a aby se ujistil, že bota bude odpovídat jeho představě, tráví ročně několik týdnů přímo v milánské továrně, kde se modely nesoucí jeho jméno rodí. Dělá to tak už bezmála půl století, ale načměnit, co funguje? Jeho jméno přece zůstává synonymem té nejvyšší kvality a těší se světovému uznání. Retrospektivní výstava The Art of Shoes (Umění dělat boty), již bude od 11. srpna do 12. listopadu hostit pražské Museum Kampa, vypráví příběh tohoto legendárního obuvníka – muže, který z módy dělá umění, z umění módu.



Narodil se v Santa Cruz de La Palma, hlavním městě Kanárských ostrovů, roku 1942. Jeho rodiče – matka Španělka a otec Čech – si přáli, aby se stal diplomatem, a tak se v mladém věku přestěhoval do Švýcarska, kde se věnoval politice a právu. Brzy nalezl větší zalíbení v literatuře a výtvarném umění a rozhodl se začít studovat umění v Paříži. Jeho život nabral opravdu jiný směr, až když se vydal do New Yorku. Tam se setkal s vizionářkou Dianou Vreeland, tehdejší šéfredaktorkou amerického Vogue. Ukázal jí své náčrty scénografie pro představení Sen noci svatojánské. Mezi kresbami byl i návrh sandálku zdobeného břečťanem a třešněmi, samozřejmě na jehle. „Mladý muži, vytvářejte něco, vytvářejte doplňky, vytvářejte boty,“ řekla mu prý okouzlená Diana. Manolo, který byl výrobou bot fascinován už od dětství, kdy se jeho matka z čiré nespokojenosti s nabídkou naučila u místního ševce šít boty, uposlechl. Dnes je jeho domovem Anglie. Značka sídlí v Londýně, on i se svým archivem čítajícím na 30 tisíc modelů žije v Bath. A diplomacie? Jaká diplomacie?



Přirozeně za jeho úspěchem stojí láska k řemeslu i estetické cítění – právě proto dává přednost jehlovému podpatku. A třebaže je 12 centimetrů vysoký, musí být stabilní. Ideální výška podpatku je podle něj každopádně pět centimetrů, neboť na něm se prý dá ještě pohodlně chodit. Tak vysoký je ostatně povětšinou podpatek modelu přezdívaného AW, který roku 1994 adaptoval na nohu Anny Wintour, současné šéfredaktorky amerického Vogue. Výška podpatku i materiál se sice někdy liší, ale bota je stále rozpoznatelná už svým jednoduchým designem podtrženým pleťovou barvou. Manolo pro Anniny páry dokonce nechal speciálně namíchat dva nové odstíny. A třebaže se mu nedostalo celosvětové slávy dříve, než se v jeho botách na televizních obrazovkách nespočetněkrát objevila Carrie Bradshaw ze seriálu Sex ve městě, je to právě Anna, kdo stvrzuje, že je obuvník naprostou špičkou ve svém oboru. Nebo vás napadá lepší důkaz než ten, že vaše boty nosí přes dvacet let téměř denně nejvlivnější žena módy? Skutečnost, že mu Alžběta II. udělila Řád britského impéria za službu britskému módnímu průmyslu, je věc druhá. Jen tak mimochodem, hádejte, kdo vytvořil lodičky, v nichž letos, deset let poté, stejný titul od královny přebírala Anna...

Zmíněný archiv, který si Manolo vede už od své první kolekce, se téměř na rok stal domovem také Cristině Carrillo de Albornoz, jež je kurátorkou výstavy. „První výběr, který čítal osm set párů, byl založený na kritériu kvality,“ popisuje svůj modus operandi. „Pak jsem přišla s konceptem výstavy.“ A sice prezentovat rozmanitost umělcova díla tím, že boty rozdělí na šest tematických segmentů. The Art of Shoes začíná těmi nejpůsobivějšími modely a rozpíná se přes inspiraci Španělskem, Itálií, Afrikou, Ruskem, Anglií a Japonskem, dále pak přes vliv umění a architektury přes jeho lásku k přírodě až po sekci materiálů. Poslední část obývají boty věnované lidem, kteří Manola nejvíce ovlivnili. Díky těmto tematickým cyklům zůstalo ve výběru 212 párů. Ty doplňuje 80 původních skic. „Považovala jsem za důležité zahrnout je také. Jsou uměleckými předměty samy o sobě. Zřídkakdy dnešní návrháři – i když on o sobě říká, že je kreslič nebo řemeslník – umí tak dobře skicovat.“

Dle Cristiny se Manolovi podařilo dosáhnout něčeho, co se daří jen skutečně velkým umělcům. Totiž že „vytvořil svůj vlastní jazyk, individuální styl. Je to styl charakterizovaný extrémní lehkostí, ženskostí, precizností; je plný poezie a fantazie, ale nikdy neztrácí na funkčnosti a pohodlí. Také si myslím, že je klasický mistr, protože na jeho botách je vidět dokonalá virtuozita, řemeslo, které je v dnešní době masové produkce vzácné. Nadto je skutečně charismatickou osobností a zbožňuje ženy.“

Jakou zprávu by podle kurátorky měla výstava předat? Cristina doufá, že návštěvník obuv přestane vnímat pouze jako módní záležitost, ale stane se pro něj „čistě nápaditým a dynamickým uměleckým objektem s nezávislou, vlastní osobností.“

Jako suvenýr z výstavy si můžete odnést stejnojmennou knihu, a kdyby ani ta nestačila, vězte, že je právě v postprodukci dokumentární film Manolo s podtitulem The Boy Who Made Shoes for Lizards (tedy Chlapec, který dělal boty pro ještěrky).

Článek vyšel v magazínu Esprit.