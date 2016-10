Vzájemně jsme o sobě nevěděli – dostali jsme esemesku od produkční, zda chceme zítra na úvod pořadu něco říci ke státnímu svátku, a taktéž informaci, že hlavními hosty pořadu budou Daniel Herman a Jiří Brady. Brzy to ostatně všichni budete moci zhlédnout v necenzurované verzi na webu, pokud vás to zajímá. Většina vystoupení byla kritická na adresu prezidenta i toho, co se děje s vyznamenáními a degradací státního svátku...

Samozřejmě, že máme v této zemi svobodu slova. Stoupněte si do parku na bedýnku a vykládejte si, co chcete, každý si může psát, co chce, na internet, Facebook, pokud nešíří rasistické řeči apod. Pokud ale pracujete v nějakém médiu, žádnou neomezenou svobodu slova uvnitř média pochopitelně nemáte, pokud jste si ji předem nenastavili smluvně. Váš článek může změnit editor, šéfeditor, šéfredaktor, nemusí se dostat do novin či vysílání vůbec, protože podobný už napsal někdo jiný, protože není místo, protože se hodí až zítra, protože se vám nepovedl, protože musí být kvůli místu krácen apod. Co jsou média médii, nikdy to nebylo jinak. Demokratická pluralita médií je nastavena tím, že je jich více, vlastní je různé skupiny apod.

Platí neomezená svoboda slova pro Show Jana Krause? To je právě otázka, protože vůbec nic nevíme o tom, jak jsou nastaveny smluvní a právní podmínky o pořadu, jeho výrobě či jeho formátu. Byl porušen formát, když bylo na úvod skoro čtyřicet hostů místo tří? Má vedení televize právo mluvit do obsahu pořadu? Nic nevím, smlouvy neznám.



V celé věci je zvláštní, že televizi Prima trvalo tak neuvěřitelně dlouho, než poskytla vyjádření. Nejdřív řekla, že to nebylo dodáno včas, pak prý zase, že nebylo možné včas zkoumat vyváženost. To jsou ale úplně různé věci.



Zvláště ostudné je, že se případ cenzury týká pořadu s přeživším holokaustu – zase to pronikne do světa, jako se to už stalo, když na tomto člověku vykonal jakýsi akt msty vůči ministrovi kultury prezident republiky (a to přesto, že zkrácený pořad televize nakonec dnes, tedy ve čtvrtek, večer prý odvysílá).



Pokud Show Jana Krause v této podobě skončí, je to velká škoda. Do sledovaného zábavního pořadu se dostala často i ostrá a inteligentní společenská a politická kritika, která je v jiných zábavních pořadech – jako je třeba Všechnopárty – nulová. Samozřejmě bude mít Kraus nabídky od internetových médií, ale těm spousta – především starších lidí – neholduje a holdovat už nebude.



A jiné televize? TV Barrandov je čínská. Česká televize vyvažuje a o něčem takovém by se v ní vůbec nesmělo ani uvažovat. TV NOVA nic politického nedělá.

Když už jsme u čínských firem a médií: zatímco se česká politická reprezentace lísá do čínské přízně, Německo začíná připravovat regulaci čínských akvizic. Čínské firmy totiž začínají ve velkém nakupovat německé technologické firmy. EU ani jednotlivé země EU nemají žádný zákon, kterým by byly regulovány zahraniční investice, který mají například USA, kdy mohou být zahraniční investice zastaveny z politických či bezpečnostních důvodů. Západ si samozřejmě začíná všímat stále rostoucích obchodních schodků s Čínou, ale hlavně „schodků investičních“. Čína si dává velký pozor a zahraniční investory do strategických odvětví vůbec nepouští. I když by se Čína měla řídit pravidly WTO, praxe je jiná. Současná diskuse v Německu je ale bodem zvratu.

„Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.“