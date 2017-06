Josef Bublík: Nedostudovaný právník, jež zemřel vlastní rukou ve 22 letech

V roce 1939 odešel do Francie, kde se jako člen druhého pěšího pluku zahraniční československé armády zúčastnil bojů o Francii. Po pádu Francie byl v červenci roku 1940 evakuován do Anglie, kde byl povýšen na desátníka aspiranta. Dobrovolně se zde přihlásil k plnění zvláštních úkolů a po boku Jana Hrubého a Bohuslava Kouby byl zařazen do výsadku Bioscop.



Skupina měla za úkol společně se skupinou Bivouac provádět sabotáže v továrnách, zejména ve Zbrojovce ve Vsetíně a na vybraných tratích na Moravě. Výsadek provedli 28. dubna 1942 na Křivoklátsku. Jelikož se jim ale nepodařilo navázat kontakt s odbojem, přesunuli se do Prahy. Zde se připojili k dalším výsadkářům a za pomoci odbojářů se zde ukrývali v konspiračních bytech.



Po atentátu na Reinharda Heydricha se ukrýval spolu s ostatními hrdiny v pravoslavném kostele sv. Cyrila a Metoděje, kde po jejich boku 18. června 1942 spáchal sebevraždu. Bylo mu tehdy dvaadvacet let.



Roku 1945 byl povýšen do hodnosti poručíka pěchoty v záloze. O tři roky později získal hodnost nadporučíka pěchoty. V roce 2002 byl povýšen do hodnosti podplukovníka v záloze. Jeho jméno nese ulice v Praze - Kobylisích a Základní škola v Bánově. V roce 2010 uspořádala obec Bánov výstavu při příležitosti 90. výročí jeho narození.