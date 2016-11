Michal Horáček už nemá žádný byznys, takže na něj politická konkurence nemá žádné páky. Je více než dostatečně finančně zabezpečen, takže nebude muset splácet dluhy kamarádům a skrytým i zjevným sponzorům (z Česka či ciziny).



Oponenti na něj nemají ani žádnou jinou páku, jak mu škodit skrze jiné instituce či státní orgány – když kandidoval za vlády Mirka Topolánka jistý Jan Švejnar proti Václavu Klausovi, kromobyčejnou shodou náhod se v „jeho“ institutu CERGE-EI střídala jedna státní kontrola za druhou...

Pana Horáčka nedostanou oponenti ani na falešný diplom ze Sládkovičova – ať si o hvězdě televizních estrádách myslíme cokoli, jeho rigorózní práci nadšeně chválili takové kapacity jako profesor Josef Alan nebo profesor Miloslav Petrusek.

Michal Horáček nikoho vlastně příliš neštve. Někomu bude vadit jeho bohatství (jak teď jistě lituje, že si pořídil Maybacha), někomu celý byznys sportovního sázení, někdo mu vyčte výměnu „staré“ za „mladou“ et cetera, ale nic z toho nejsou negativa té síly a intenzity, jaká si voliči Karla Schwarzenberga spojují s dnešním prezidentem a jaká si voliči Miloše Zemana spojovali s „Rakušákem“ a „Kalouskovým ministrem“. Tento popis má navíc tvrdou oporu v datech. Když si Seznam nechal udělat solidní průzkum, ve výběru Zeman versus Horáček si pětapadesát lidí ze sta vybralo právě Horáčka.

Má proto reálnou šanci, že by v druhém kole porazil tak vyhraněného kandidáta, jako byli pánové Zeman se Schwarzenbergem. Jenže to by se napřed musel do druhého kola dostat.

Což je hlavní problém celé včera oznámené kandidatury. Nemusí se tolik bát, jak jej vykresluje bulvární tisk (nepříliš lichotivě), nemusí se ani třást před tím, jakou antikampaň proti němu rozjedou zemanovské síly. Hlavní potíž je, že panu kandidátovi schází silný politický příběh, jasné sdělení a jasná vize. U Michala Horáčka známe zdravotní stav, finanční situaci i akademickou historii (čímž nepřímo odkazuje na ta nejvíce problematická místa Miloše Zemana), ale nevíme, proč by vlastně měl být prezidentem.



Pan Horáček má velkou část toho, co k cestě na Hrad potřebuje. Krom jediného: nevíme, proč jej volit.