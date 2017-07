KAMBERSKÝ: Mimoňové. Nízká nezaměstnanost ukázala strany v nedbalkách

Je sice fajn, že partaje po letech slibují místo vyšších dávek a přídavků nižší daně či pojištění, ale přesto je třeba říci: probraly se pozdě a dělají opak toho, co by dělat měly.



ODS slibuje nižší daně i pojištění, takže podle jejich plánu vzroste člověku průměrný plat o skoro čtrnáct stovek. ANO slibuje nižší pojistné i nižší daň, výše zmíněný bude mít měsíčně osm stovek navíc. ČSSD chce také nižší daně (bohužel zatím neukázala jak) a TOP 09 chce mimo jiné snížit sociální pojištění placené zaměstnancem o čtyři body, čímž by mu ihned vzrostla výplata o více než tisícovku. Jenže to všechno je úplně zbytečné. Platy rostou „samy od sebe“, nepotřebují pomoc politiků.

Krásně to vidíme na kdysi příšerně placené profesi prodavače. Dnes Lidl nabízí v Praze a okolí po dvou letech plat okolo 23 tisíc korun, a to při pětatřicetihodinovém týdnu! Od soboty se zvýší mzda v řetězcích Tesco, Globus, Albert či Penny Market o pět až jedenáct procent, v některých řetězcích jde již o druhé zvýšení během roku. Prostě a jasně: nejsou lidi, firmy si lidi drží a lákají je na volné pozice zvyšováním platů, pomoc politiků v tomto punktu vůbec nepotřebujeme.

Jestli by něco měli politici dělat, tak vytvářet dobré prostředí: aby i na okrajích země byl rychlý internet, aby šlo dojet do Rakouska po dálnici, aby inženýři z Ukrajiny nemuseli platit mafii za česká víza, aby ti nejlepší našinci nemizeli do ciziny. Vláda má zařídit snadnější úřadování, papírování, podnikání a žití – blahobyt si pak zařídíme sami.