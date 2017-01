Knižní novinky: středověké mordy v Dobroníně i antihrdina závislý na morfiu

Vlastimil Vondruška - Dobronínské Morytáty.

Vlastimil Vondruška

Dobronínské morytáty

Již jedenáctý díl oblíbené série o Jiřím Adamovi z Dobronína. Ten se na Vánoce vrací na své panství, aby si křesťanské svátky užil v klidu a míru. Zde ho vyhledá jeho bývalá kojná s prosbou, jestli by jí nepomohl hledat vnuka, který se ztratil. Jeho tělo je záhy nalezeno v místním mlýně. Vraždy se postupně začnou kupit a Advent tak bude všechno, jen ne klidný. Pán z Dobronína se v knize zároveň ve vzpomínkách vrací do svých dětských let, když na panství vyrůstal.

Datum vydání: 17. ledna

Nakladatelství: MOBA

Adrian Hyland - Diamantová holubice.

Adrian Hyland

Diamantová Holubice

Emily Tempestová je potomek australského domorodého kmene. Po letech cestování a studování se vrací do své rodné osady. Záhy na to je zavražděn její přítel Lincoln, který je i vůdcem kmene. Jeho smrt je vyhodnocena jako rituální smrt za porušení kmenových zásad, ale Emily je přesvědčená o tom, že pravý důvod jeho smrti je někde úplně jinde... Hylandovi se podařilo barvitě a věrohodně vykreslit život australských domorodců a jeho humor je ostrý jako rituální břitva.

Datum vydání: 18. ledna

Nakladatelství: Jota

Szczepan Twardoch - Morfium.

Szczepan Twardoch

Morfium



Antihrdina jak se patří. Konstantin Willemann je cynik, chronický sukničkář, příšerný otec a z národní hrdosti také moc nepobral. Po porážce Polska v roce 1939 se Willemann stává členem tajné služby. Je mu to ale jedno, necítí se být ani Polákem a ani Němcem, i když má předky na každé straně. Touží jen po jednom - malé lahvičce slastného jedu. Twardoch mistrovsky vykresluje svého hrdinu jako rozervaného člověka, kterého nemilosrdně semelou dějiny.

Datum vydání: 19. ledna

Nakladatelství: Host

Keith Stuart - Kluk z kostek.

Keith Stuart

Kluk z kostek

Alexovi se rozpadá rodina. Ve vztahu k jeho ženě Jody došlo k prudkému ochlazení a se svým autistickým synkem Samem si vůbec nerozumí. Sam je uzavřen ve svém vlastním světě a ten reálný je pro něj hádankou. Pomocí videohry Minecraft ale pomalu otec se synem nacházejí společnou řeč a konečně se po letech poznávají. Dokáže Alex zachránit svou rodinu před rozpadem a naplno pochopit kluka z kostek?

Datum vydání: 20. ledna

Nakladatelství: Plus

Přemysl Krejčík - Univerzální katalog zoufalců.

Přemysl Krejčík

Univerzální katalog zoufalců

Obtížné hledání vlastní identity generace devadesátých let. Tak by se dala ve zkratce charakterizovat nová kniha Přemysla Krejčíka. Univerzální katalog se tváří jako sbírka nesouvislých povídek, ale ve skutečnosti jde o mozaikový román, který tvoří ucelenou a notně břitkou výpověď. Vítejte v nekonečném kolotoči studia a práce, vítejte v zaplivaných barech plných cigaretového kouře a pohlavních nemocí.

Datum vydání: 20. ledna

Nakladatelství: nakladatelství Pavel Mervart