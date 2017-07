Kreml čeká nejen slovní judo. Trump se na setkání s Putinem těší

Je to Rusko, kdo destabilizuje situaci na Ukrajině. Je to Rusko, které podporuje zločinné režimy v Íránu a Sýrii. Taková obvinění z úst amerického prezidenta Donalda Trumpa v Kremlu velkou euforii nevyvolala. Tím spíš, že byla vyslovena v polské metropoli Varšavě, před tisíci Poláky, kteří prezidentovi USA tleskali, když vyzval Rusko, aby se připojilo ke „společenství odpovědných států v našem boji proti společným nepřátelům na obranu samotné civilizace“.



Polsko mezi velké spojence Ruska nepatří a to, že se Trump den před dlouho očekávanou schůzkou s ruským prezidentem Vladimirem Putinem zastavil právě v této evropské zemi, je pro Moskvu nepříjemný signál. Přesto Kreml dává najevo, že setkání obou státníků by se mělo stát odrazem k nápravě pokažených vztahů. Trump během své volební kampaně sice sliboval, že najde s Putinem společnou řeč, zatím si ale jen telefonovali a americký lídr vysílal do Kremlu spíš varování a kárání, na což jsou v Moskvě mimořádně citliví.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ve čtvrtek ihned na Trumpovo obvinění zareagoval. Podle něj je páteční osobní schůzka prezidentů důležitá právě proto, že se konečně zjistí, co si skutečně každý z nich myslí. „Oba pochopí upřímný přístup k vzájemným vztahům toho druhého, a ne to, co vysílají média,“ uvedl Peskov a dodal, že ruská strana pochopitelně s obviněními Washingtonu nesouhlasí.

V pátek by se ale vše mělo vyjasnit, tím spíš, že podle Peskova půjde o „plnohodnotné jednání vsedě, nikoliv o rychlou schůzku vestoje“. Tím mluvčí Kremlu narážel na Trumpovu schůzku s ukrajinským prezidentem Petrem Porošenkem, jehož sice v Bílém domě přijal dřív, než se osobně potkal s Putinem, ale šlo spíš o formální gesto než věcný rozhovor.

Ještě více než politických proklamací se Moskva obává ekonomického tlaku, který jsou – soudě z Trumpovy polské mise – Američané odhodláni vyvinout. Prezident USA totiž opět nabídl Evropě, že až dvakrát zvýší dodávky zkapalněného plynu (LNG). Neskrýval, že cílem je ukončit ruský monopol na dodávky energetických surovin do evropských zemí, které jsou tak na Moskvě závislé, což vede k nežádoucím politickým kompromisům.



Hraje se o plyn

Zásah do „výsostných práv“ Ruska, které používá ropu a plyn jako zbraň při prosazování svých zájmů v Evropě, v Kremlu vzbudil nevoli. Pokles poptávky po surovinách by Rusko zasáhl citelněji než dosavadní sankce. Navíc Američané už přešli od slov k činům. První tanker s LNG ze Spojených států dorazil do polského terminálu Svinoústí v červnu. Varšava to označila za historický moment. Že se ruský koncern Gazprom cítí být ohrožen, lze doložit i údajem, který ve čtvrtek s odvoláním na Transparency International zveřejnil ruský nezávislý televizní kanál Dožď: na lobbování v EU vydává nyní Gazprom 900 tisíc eur ročně a náklady neustále zvyšuje.

Je jasné, že páteční setkání prezidentů na hamburském summitu G20 se sice konkurenčního boje přímo týkat nebude, ale i při jednání o Sýrii a Ukrajině půjde o přetahování se o světové trhy. A nejen o ně. Ruská média ve čtvrtek spekulovala, zda se Putin připravuje i na Trumpovy manýry a trénuje si pevný a dlouhý stisk ruky i sebevědomý výraz. Hmotnostní převaha bude na straně Trumpa, Putin ale může využít zkušeností z juda.

Samotný americký prezident se na setkání se svým ruským protějškem těší. Se svými pocity se svěřil na svém hojně využívaném twitterovém účtu. „Těším se na všechna dnešní setkání se světovými vůdci včetně schůzky s Vladimirem Putinem.Témat k diskusi je mnoho,“ napsal Trump.

I look forward to all meetings today with world leaders, including my meeting with Vladimir Putin. Much to discuss.#G20Summit #USA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7. července 2017

Současně předem varoval před zkreslováním, jehož se prý v informacích o prezidentských aktivitách dopouštějí americká média. „Budu dobře reprezentovat zemi a bojovat za její zájmy. Podvodná média o mně nebudou nikdy přesně informovat, ale co na tom záleží. Ameriku učiníme opět velikou!“ napsal Trump.

Státní agentura TASS napsala, že beseda Trumpa s Putinem má být „docela podrobná“. Tisková konference o výsledcích jednání se podle ní nepřepokládá.