Průhledné knedlíčky Bánh bot loc

1 hrnek (300 g) oloupaných středních krevet

200 g mletého vepřového



3 hrnky (cca 400 g) tapiokové mouky



1 hrnek vroucí vody



2 jarní cibulky



2 šalotky



1 lžička soli



1 lžička rybí omáčky



1 lžičky pepře



1 lžíce oleje na smažení



omáčka nuoc chám



potravinová fólie



koriandr a perila na ozdobu a přikusování



Postup: Krevety omyjeme, překrojíme podélně na půl, osolíme, přidáme česnek a zamícháme. Necháme chvíli marinovat. Mleté maso smícháme s lžičkou rybí omáčky, opepříme, důkladně zamícháme a také necháme marinovat. Jarní cibulku a šalotku nakrájíme nadrobno. Rozehřejeme olej na pánvi a necháme zesklovatět šalotku. Přidáme mleté maso, vařečkou ho rozmělníme a restujeme. Jakmile se maso zatáhne, přidáme krevety. Dál restujeme, až krevety změní barvu.

Přidáme jarní cibulku, ještě krátce zarestujeme a přendáme směs do misky. Připravíme těsto na knedlíčky. Většinu tapiokové mouky dáme do větší mísy a za stálého míchání vařečkou postupně přiléváme vroucí vodu. Dosypeme zbytek mouky, a když těsto trochu vychladne, hněteme ho rukama, až je hladké a vláčné a má konzistenci připomínající modelínu. Těsto vložíme do mikrotenového sáčku, aby neosychalo. Připravíme si prkýnko, mikrotenové sáčky, potravinovou fólii, těsto a masovou směs k ruce. Uždibneme kousek těsta a vytvarujeme v dlaních do kuličky, kterou dáme do mikrotenového sáčku.

Pokračujeme, až spotřebujeme těsto. Připravíme si talíř na odkládání hotových knedlíčků. Na něj napneme kus potravinové fólie. Vezmeme do dlaně jednu kuličku, z ní vytvarujeme placičku a doprostřed dáme 1 lžičku připravené masové směsi. Otevřené okraje těsta stiskneme pevně k sobě. Hotové taštičky odkládáme na talíř, aby se knedlíčky vzájemně nedotýkaly. Plný talíř knedlíčků přetáhneme ještě shora potravinovou fólií.

Taštičky zabalené mezi dvě vrstvy potravinové fólie vložíme do pařáku nad vroucí vodou a vaříme v páře 10 minut. Knedlíčky vybalíme z fólie, dáme na talíř a zdobíme bylinkami, případně smaženou cibulkou. Podáváme s omáčkou nuoc chám k závitkům, čerstvou zeleninou a bylinkami.

Recept pochází z kuchařky Vietnamská kuchyně – Lehce a hravě s Vietem, kterou vydalo nakladatelství Ikar.