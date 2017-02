Liberland má své druhé pivo. Patnáctistupňový Liberbeer vytvořil sládek z Krušných hor

„Jde o svrchně kvašené pivo excelentní kvality z těch nejlepších přísad, jaké se dají na světě koupit. Je dělaný opravdovými profesionály,“ přiblížil serveru Lidovky.cz Vít Jedlička, který nový stát předloni v dubnu vyhlásil na sporném území mezi Srbskem a Chorvatskem.

Liberbeer produkoval sládek z Krušných hor. Podle Jedličky je ještě kvalitnější než pivo značky Liberal, které pod národními barvami Liberlandu vzniklo v loňském roce. „Speciální je v tom, že má spoustu ovocných chutí a nemá žádný takzvaný ocásek. Ani jsem po něm neměl takový bolehlav, který obvykle po třech kouscích mívám,“ uvedl.



Jedlička by chtěl v budoucnu spolupracovat s lokálními pivovary jak na chorvatské, tak i srbské straně. Pivo by mimo jiné rád exportoval do celého světa.

Lokalita, na níž byl Liberland vyhlášen, je předmětem hraničního sporu mezi Srbskem a Chorvatskem. Podle Chorvatů patří Srbsku, které to však odmítá, protože by jinak přišlo o řadu další sporných území kolem Dunaje. Experti na mezinárodní právo se shodují v tom, že stát vznikl na území, kde nejsou přesně vytyčené hranice, neznamená to ale, že nikomu nepatří.