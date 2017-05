Lidovci na sjezdu. Jsme budoucí síla a čeká nás boj o demokracii

„Jsme v jiné situaci než v roce 2013, kdy jsme se vraceli zpět a kdy jsme chtěli zachránit sebe samé,“ vrátil se Bělobrádek k návratu lidovců do Sněmovny před čtyřmi lety. „Teď jde o víc, jde o tom, jak bude vypadat politický systém v České republice. Zda to bude parlamentní demokracie, prezidentský nebo poloprezidentský systém, centrálně řízená demokracie nebo autoritářský systém,“ uvedl Bělobrádek.



S poukazem na hnutí ANO a jeho předsedu Andreje Babiše řekl, že se ukázalo, že lidé kritizující systém se na jeho tvorbě v minulosti sami podíleli a mají své vlastní skandály. Změnu k lepšímu podle něj může přinést KDU-ČSL, protože její představitelé se vzhledem ke svému věku nepodíleli na událostech 90. let.

Bělobrádek také obhajoval spolupráci s hnutím Starostové a nezávislí (STAN), kterou by měl lidovecký sjezd v sobotu potvrdit. Ve zprávě rozdané delegátům sjezdu napsal, že obě uskupení mají společné hodnoty a jejich podpora se regionálně doplňuje. Navíc podle něj volební koalice umožní oběma stranám získat větší podporu ve volbách, což bude potřeba k tomu, aby se zamezilo vzniku „mocenského monopolu protestního hnutí, vstupu extremistů do vlády nebo jejich podílu na moci díky podpoře menšinové jednobarevné vlády“.

Na sjezdu KDU-ČSL vystoupil i předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Jeden z nejočekávanějších projevů začal Kalousek slovy: „Mam tu čest byt na jedenáctém sjezdu KDU-ČSL.“ Kalousek, který je také bývalým předsedou lidovců, od strany odešel v roce 2009 a založil konkurenční TOP 09.

Podle informací LN bude mít na volebním sjezdu ministr zemědělství Marian Jurečka dalšího vyzyvatele na post prvního místopředsedy. Zatím má nominaci jen předseda poslanců KDU Jiří Mihola, a také jí hodlá využít, ale nebude na ohrožení Jurečkovy pozice sám. Měl by se přidat i zlínský senátor a hejtman Jiří Čunek.



Za projev jsem dostal žlutou růžiMile mě překvapilo,kolik delegátů souhlasilo a chtělo se mnou fotku. https://t.co/tWBq9Ibzrz — Miroslav Kalousek (@kalousekm) May 27, 2017

Gazdík chválil Bělobrádka

Předseda Starostů Petr Gazdík po Bělobrádkově projevu vyzdvihl dosavadní spolupráci s lidovci. Představitelé KDU-ČSL podle něj jsou věrohodnými partnery, s nimiž není třeba uzavírat smlouvy.

Také Gazdík mluvil o tom, že podzimní volby určí budoucí směřování české společnosti. Ačkoliv ze zdá, že v nich zvítězí hnutí ANO, podle Gazdíka existují i jiné varianty. „Česká republika nemusí mít premiéra Andreje Babiše. Česká republika může mít premiéra Pavla Bělobrádka,“ uvedl. Bělobrádek podle něj má vizi i schopnosti lídra.

Další z hostů, bývalý předseda Senátu Petr Pithart, ve svém projevu varoval před ohrožením demokracie, které podle něj vždy přichází v době, kdy ji lidé považují za samozřejmou. KDU-ČSL podle něj má velkou zodpovědnost v situaci, kdy se některé síly snaží rozvolňovat vyvážení mocí a oslabovat roli Parlamentu. Podpořil také Bělobrádka, u něhož vyzdvihl úsporný styl a tah na branku a kterého přirovnal k dlouhodobému lidoveckému předsedovi z 90. let Josefu Luxovi.

Kritika koalice z řad KDU-ČSL

Koalice KDU-ČSL a Starostů a nezávislých (STAN) je podle lidoveckého předsedy Pavla Bělobrádka jediná síla, která zajistí, že se lidé nebudou muset stydět za dění v Česku a že se věci nebudou měnit k horšímu. Někteří delegáti sjezdu se ale proti koalici vymezili. Například uherskohradišťský delegát Petr Švehla mluvil o tom, že KDU-ČSL nemá zapotřebí se s někým spojovat.

„Strana, která je na vzestupu, nemá zapotřebí, aby se s někým spojovala,“ řekl Švehla. Pražský delegát Pavel Mareš zase varoval před hrozbou desetiprocentního volebního prahu, který by musela koalice pro vstup do Sněmovny překonat a který by mohl způsobit, že by KDU-ČSL nezískala žádné poslance.



Bělobrádek a Gazdík pdoepsali dohodu o vzniku volební koalice v dubnu, v květnu bylo představeno společné logo lidovců a starostů. Sobotní sjezd musí ještě vznik koalice potvrdit, hlasování se očekává před 14:00.