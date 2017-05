Liga spravedlnosti mění režiséra. Po rodinné tragédii odchází Zack Snyder

Komiksový fanoušci čekají na film jako na smilování - Liga spravedlnosti je DC obdobou legendárních Avengers od studia Marvel. Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg a Flash jsou největší jména ze stáje DC a spojí své síly v boji proti zlu.

Zack Snyder (Úsvit mrtvých, Muž z oceli) se teď od projektu rozhodl odstoupit. V březnu ho postihla rodinná tragédie, když jeho dcera Autumn spáchala sebevraždu. Snyder se nedokázal vyrovnat s pracovním tlakem a zhoršeným psychickým stavem. „Ta práce po člověku vyžaduje opravdu hodně. Vyžaduje to, aby do toho člověk investoval sám sebe. Za poslední dva měsíce jsem ale došel k rozhodnutí. Od filmu odstupuji, abych mohl být se svou rodinou a dětmi, kteří mě potřebují. Všichni to špatně snášejí. Já to špatně snáším,“ řekl Snyder v rozhovoru pro The Hollywood Reporter.

Studio Warner Bros navrhlo Snyderovi posunout datum premiéry. Jeho žena Deborah, která je zároveň producentkou filmů na motivy komiksů DC, tento návrh odmítla. Místo Snydera tak do režisérského křesla zasedne Joss Whedon (Avengers, seriál o Buffy, zabíječce upírů). „Konec konců, je to jen film. Je to dobrý film, ale na světě jsou důležitější věci,“ dodává Snyder, kterému je jasné, že si internet a komiksoví fanoušci vyloží jeho odchod po svém.

Snímek má českou premiéru plánovanou na 17. listopadu 2017.