MACHÁČEK: Proč dostat ANO z vlády

Schillerová resortu rozumí a je kompetentní státní úřednice spadající pod služební zákon. Pár měsíců do voleb může být resort řízen čistě úředně a odborně.

Premiérův požadavek, aby ministr úkoloval Finanční správu, aby ta konkrétně vyšetřovala to či ono, je zcela absurdní a nepřijatelný. Kandidát na ministra ani ministr nemá co premiérovi slibovat, že Finanční správa bude či nebude vyšetřovat konkrétní kauzu. Rozbil by pracně budovanou nezávislost Finanční správy.



Ale to je vedlejší. O lecčem svědčí, že se premiér ani nenamáhal se s náměstkyní Schillerovou sejít. Ukázalo se, že pro ČSSD má nějaká kontinuita ve správě důležitého úřadu hodnotu zlámané grešle. O vládu a vládnutí, o správu věcí veřejných, ČSSD nejde, ani o servis občanům tohoto státu.

Teď už není třeba zastírat, že cílem je dostat všechny ministry za ANO z vlády a vládnout do voleb pouze s lidovci.

Důvody jsou jednak „ekonomické“, resp. mají co do činění s potenciální korupcí a defraudací, jednak justiční a trestněprávní.

Dozorčí rada ČEZ na základě námitek ministra financí Andreje Babiše (ANO) zatím odložila rozhodnutí o prodeji elektrárny Počerady firmě Vršanská uhelná Pavla Tykače. V tomto obchodu jde o vysoké desítky miliard korun a připomeňme, že ČSSD má vysoké dluhy a těžké finanční problémy.

Vláda pod plnou kontrolou ČSSD může také rozdělovat nejrůznější gigantické zakázky, například rozhodnout o dostavbě jaderných bloků a přidělit zakázku Číňanům nebo Rusům.

Další téma je rozvrat veřejných financí. Ministr financí za ČSSD bude před volbami rozdávat peníze plnými hrstmi. Třeba to v parlamentu podpoří hlasy komunistů, o kterých Sobotka nedávno prohlásil, že s jejich podporou klidně bude vládnout.

Dalším krokem pak bude likvidace stále ještě nezávislých státních zastupitelství po vzoru reorganizace policie. Kromě normalizace státních zástupců jde samozřejmě i o jejich přímé stranické úkolování. Kromě peněz jde samozřejmě o to kriminalizovat těsně před volbami Andreje Babiše. K tomu ČSSD potřebuje ovládnout resort spravedlnosti.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.