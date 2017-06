Měl ,arzenál zbraní’. Útočník z Champs-Élysées chtěl válčit v Sýrii, vyplývá z důkazů

Uvedl to ve čtvrtek pařížský prokurátor François Molins. Důkazy získané během vyšetřování podle prokurátora svědčí o tom, že se podezřelý chtěl připojit k bojovníkům teroristického hnutí Islámský stát (IS) válčícím v Sýrii a Turecku. Slíbil také věrnost vůdci IS abú Bakrovi Bagdádímu. „Arzenál zbraní objevených ve vozidle zdůrazňuje rozsah připravovaného teroristického činu, který - pokud by se podařil - by měl strašlivé důsledky pro lidské životy,“ řekl prokurátor.

Policie dříve identifikovala útočníka jako jednatřicetiletého Adama Djaziriho, francouzského občana z pařížského předměstí Argenteuil. V pondělí 19. června najel svým vozem, ve kterém měl automatickou pušku, dvě pistole, munici a dvě velké plynové bomby, do policejního auta, hlídkujícího na třídě Champs-Élysées. Vzápětí útočníkovo auto vzplálo. Podle očitých svědků policisté vyběhli ze svého vozu a zjevně se snažili řidiče zachránit.

Molins připustil, že se ještě nepodařilo určit, z čeho pocházel oranžový dým, stoupající po útoku z auta. Prokurátor dodal, že útočník býval ženatý s Tunisankou, pár měl dvě děti.

Incident se stal pouhé dva týdny poté, co jiný zradikalizovaný muslim napadl kladivem policistu před pařížským chrámem Notre-Dame. Na Champs-Élysées v dubnu, těsně před prezidentskými volbami, další islámský radikál zastřelil policistu.

Oproti teroristickým útokům z minulosti či v současnosti v Británii, spojuje ve Francii pachatele z poslední doby to, že se jedná o jedince, kteří si nevybírají jako snadnější cíl bezbranné civilisty, ale výhradně uniformované policisty nebo vojáky, jako symboly moci francouzského státu. Podle médií mají společné i to, že se incidenty odehrávají u turisticky frekventovaných míst, většinou známých památek.