Festival Metronome není jenom Sting. Zahraje čtyřicet kapel

Na pražském Výstavišti, v prostorech, kde se loni Metronome s hlavní hvězdou v osobě Iggyho Popa konal poprvé, vyroste pět pódií, která v pátek a sobotu obsadí celkem čtyřicet účinkujících. Pořadatelé slibují kromě standardní festivalové nabídky oproti loňskému roku kvalitnější zázemí pro návštěvníky. Dlužno dodat, že stav komunikací na Výstavišti nebo zvuk některých scén po zlepšení skutečně volal.

Novinky i The Police

Hlavní hvězdou festivalu je bezesporu britský zpěvák Sting. Ten se nachází na turné na podporu svého posledního alba 57th &9th. Aktuálně má za sebou jeho asijskou část a prvních pár koncertů v Evropě. Lze samozřejmě těžko stoprocentně odhadnout, co bude mít Sting na pražském repertoáru, lze to jen předpokládat podle předchozích koncertů šňůry.

Na těch z nového alba hrál pět kousků. V mnohem větší míře zpíval písničky ze své éry se skupinou The Police (včetně hitů Roxanne, Every Breath You Take nebo Message In A Bottle), a samozřejmě starších titulů ze sólové dráhy. Kuriozitou byla pocta Davidu Bowiemu, coververze písničky Ashes To Ashes, v níž se k Stingovi přidal jeho syn, písničkář Joe Sumner.

Rock i elektronika

Sting bude hlavní hvězdou pátečního programu a jako headlineři soboty byli pozváni jeho krajané Kasabian. Skupina přiveze nové album For Crying Out Loud, jež se krátce po vydání dostalo na vrchol žebříčku britské hitparády.

Mezi dalšími zahraničními účinkujícími je například talentovaná izraelská zpěvačka Ester Rada, britští indierockoví The Veils, islandské elektronické legendy GusGus, klasikové britského rhythm and blues Pretty Things, progresivní skotské rapové trio Young Fathers nebo původem bosenský, světově proslulý DJ Solomun, který svým tanečním setem v neděli nad ránem festival uzavře.