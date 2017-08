Trubačům v kamizole to krásně hraje

TICHÁ (Moravskoslezský kraj) Naše obec ležící v okrese Nový Jičín, v Podbeskydí s pozvolnou krajinou a lesy z jedné strany napojenými na Radhošť a ze strany druhé na Hukvaldské panství, značí, že zvěř tady je a myslivci, věřme, budou nadále také.

Obec Tichá spolupracuje s Mysliveckým spolkem Hubert Tichá, který má i své zázemí. Myslivecký areál s přilehlým prostranstvím včetně správní budovy byl vystavěn v roce 1931 a původně sloužil členům jednoty Sokol jako sokolský stadion. Myslivci si jej spravují a udržují, a to převážně svépomocí. Areál propůjčují k různým nadačním či charitativním akcím pro veřejnost, které často pořádají spolu s obcí.

Spolupráce se samosprávnou obce je vřelá. Samozřejmostí je také akceptace vyčíslení škod páchaných zvěří v lesích v majetku obce. Myslivci také dobrovolně vypomáhají při hospodářských činnostech v lesích obce, především na Tichavské hůrce, kde přidávají ruku k dílu při výstavbách oplocenek, čištění – odklesťování lesa, pálení klestí a především při výsadbě nových stromků.

Nesmím zapomenout ani na každoroční Hubertský bál pořádaný Mysliveckým spolkem Hubert většinou v listopadu v místním kulturním domě, kde nechybí zvěřinové speciality i zajímavé slosovatelné ceny, a na který jsou vstupenky vždy beznadějně vyprodány. Tichá se také může pochlubit souborem Beskydští trubači. Vznikl v červnu 2013 a tehdy se poprvé představil jako soubor na Národní soutěži mysliveckých trubačů ve Křtinách - reprezentoval Myslivecké sdružení Hubert Tichá v kategorii Praktický trubač. Soubor drží na nohou především myslivci Kateřina Fojtíková a Tomáš Fojtík, na nástroj lesnice in B, a dále Josef Fojtík. Soubor pravidelně dojíždí k výuce do Ostravy k lektoru Jánu Garláthymu, hornistovi Janáčkovy filharmonie v Ostravě, který se představil i u nás v Tiché na vystoupeních na mysliveckých akcích. Soubor Beskydských trubačů reprezentuje OMS Ostrava při zkouškách loveckých psů, chovatelských přehlídkách, střeleckých a společenských akcích, nevyjímaje plesů, svateb, ale i při posledních rozloučeních s myslivci po celém kraji. O tom, že to našim tichavským trubačům jde, svědčí i to, že byli již po tři roky poctěni vystupováním v programu Českých mysliveckých Vánoc v Dvořákově síni pražského Rudolfina. Dalším oceněním byla možnost vystupovat na Svatém Hostýně při 16. Svatohubertské pouti.

Současná česká lovecká hudba má v mezinárodním žebříčku vysoké postavení díky kvalitním souborům a sólistům. Stálicí České lovecké hudby jsou Trubači OMS Přerov, kteří již od vzniku souboru v roce 1994 drží vysoký standart a jsou špičkou nejen v Česku, ale i v zahraničí. Zatím největšího úspěchu dosáhli v loňském roce, kdy se stali Mistry Evropy v Es ladění na 1. Mistrovství Evropy mysliveckých trubačů v Mariánských Lázních a Mistry Evropy v B ladění na 1. Mistrovství Evropy mysliveckých trubačů, také v Mariánských Lázních, a vy je můžete poctít svou návštěvou na akci, kterou MS Hubert Tichá pořádá začátkem září.