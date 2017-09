Za výchovu 268 dětí mají řád od Alžběty II. Žili s nimi oba teroristé z Londýna

PRAHA Za svůj život se starali téměř o tři stovky dětí. Svých vychovali šest. Manželé Jonesovi z britského Sunbury na Temži dokonce za pěstounskou činnost dostali Řád britského impéria. Poslední mladík, o kterého se starali, se však podílel na pátečním teroristickém útoku v Londýně. A podle úřadů vychovávali i jeho staršího komplice. „Říct, že jsou zdrceni, by bylo málo,“ uvedla o stavu pěstounů jejich sousedka.

Osmnáctiletého chlapce (jeho jméno úřady ještě nezveřejnily) i jeho komplice při útoku v londýnském metru, 21letého Yahyaha Farroukha, začínají jeho pěstouni skutečně poznávat až teď. Do Velké Británie přišel před třemi roky, jako imigrant a sirotek z Bagdádu.

Z imigračního centra v Doveru jej vzali do péče pěstouni Penelope a Ronald Jonesovi, kteří za svůj život vychovali šest vlastních dětí a coby pěstounům jim prošlo domem kolem 268 dětí.

Penelope Jonesová přijímá od královny Řád britského impéria.

Za svoji čtyřicetiletou práci dostali v roce 2009 vyznamenání od královny Alžběty a stali se tak členy Řádu britského impéria. Podle sousedů u nich v současnosti bydleli dva chlapci. Jednomu bylo osmnáct a druhému dvaadvacet.

V sobotu do domu Jonesových v Sunbury na Temži vtrhla na prohlídku policie. Manželé byli donuceni opustit domov a museli zůstat u přátel.

Deník Daily Mail hovořil s Aaronem Nyem, kterého se Jonesovi v minulosti také ujali. V poslední době prý ubytovávali adolescenty, se kterými to bylo těžké. „Soucítím s Penny a Ronem,“ řekl Nye. „Byli tak hodní k tolika dětem, tohle si opravdu nezasloužili.“

„V minulosti na nějakou dobu s pěstounstvím přestali, ale pak je přibližně zhruba rok zpátky někdo přesvědčil a zase se k tomu vrátili. A brali k sobě právě uprchlíky,“ uvedl pro deník Guardian rodinný přítel Jim Adaway.



Sousedka Nicola Ryderová, která žije přímo naproti domu Jonesových, popsala osmaosmdesátiletého Ronalda a jedenasedmdesátiletou Penelope jako „nádherné lidi“.

Nádherní lidé

„Říci, že jsou z celé té nešťastné situace zdeptaní, by bylo příliš mírné,“ dodala Ryderová.

„Penny je úžasná pěstounka. Vezme k sobě každého, nikoho neodmítne,“ uvedla pro deník The Sun rodinná přítelkyně Serena Barberová. „Jsou to skvělí lidé.“

Pár v minulosti poskytl rozhovor pro Elmbridge Can, místní komunitu, která pomáhá uprchlíkům se usadit. Penelopa Jonesová přiznala, že pěstounství má své světlé i tmavé stránky. „Ale jsou to všechno děti, nezáleží na tom, jestli jsou takoví, nebo makoví, jen potřebujou být milováni,“ dodala.

Osmnáctiletý terorista

Osmnáctiletý mladík s Jonesovými žil po několik týdnů. Podle vedoucího místních konzervativců Iana Harveye pocházel z Iráku a jeho rodiče již zemřeli.



Podle deníku the Mirror se dostal do Británie, když mu bylo patnáct let. Předtím strávil několik měsíců tím, že se snažil skrytě projet do Spojeného království v některém z kamionů projíždějících kolem francouzského tábora pro uprchlíky v Calais.



Charitativní organizace pomáhající uprchlíkům mu pomohla s cestou do Británie v roce 2014 a umístila jej v Kentu, kde bydlel minimálně u dvou jiných rodin, než se dostal k Jonesovým.

Po útoku v londýnském metru ve stanici Parsons Green se snažil utéct. V sobotu jej zadržela policie v přístavu Dover, když se pokoušel nastoupit na loď.



Podle serveru CNN, který se odkazuje na informace britských úřadů, byl v rodině vychováván i druhý z teroristů, Yahyah Farroukh, který měl pocházet ze Sýrie. Policie ho dopadla v sobotu večer v rychlém občerstvení Aladin’s v Hounslow, nedaleko londýnského letiště Heathrow.

Jeho identitu zveřejnila policie v pondělí.



Podle obchodníka z Sunbury na Temži chodil jedenadvacetiletý chlapec pravidelně na nákupy. „Kupoval mléko a nealkoholické nápoje a byl to úplně obyčejný chlap,“ píše CNN.

Útok byl spáchán v pátek ráno ve vlaku metra ve stanici Parsons Green, kde částečně explodovala podomácku vyrobená nálož. Při útoku byly zraněny tři desítky lidí, nikdo z nich nezemřel. Trasa District Line byla znovu otevřena v pátek večer, samotná stanice v sobotu nad ránem.