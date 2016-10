10 nejnavštěvovanějších filmů ve 3. čtvrtletí 2016 Pořadí Titul Produkce Diváci Tržby v Kč 1. Tajný život mazlíčků (US) 417.717 diváků 2. Doba ledová: Mamutí drcnutí (US) 348.790 diváků 3. Sebevražedný oddíl (US) 271.091 diváků 4. Dítě Bridget Jonesové (US) 216.462 diváků 5. Hledá se Dory (US) 172.843 diváků 6. Sezn@mka (CZ) 112.048 diváků, tržby 7. Buchty a klobásy (US) 98.469 diváků 8. Zhasni a zemřeš (US) 92.915 diváků 9. Teorie tygra (CZ) 88.426 7 diváků 10. Strašidla (CZ) 82.625 diváků zdroj: UFD