Nebesky nadýchaný lilkový dip baba ghanoush s křupavými plackami lavaš

Lilkové pyré jménem baba ghanoush

Připravuje se velmi snadno a navíc z překvapivě málo ingrediencí. Snoubí se zde chuť sezamové pasty tahini, lehce česnekové a citrónové chutě a vše doplňuje pár lžic olivového oleje a bílého jogurtu. Jogurt ovšem můžete vynechat, stejně bude textura sametová. Ideální dip použijete jako přílohu ke grilovanému masu, nejčastěji jehněčímu, ale i kuřecímu nebo jako samostatně podávaný dip s pita plackami nebo řapíkatým celerem či špalíky mrkve. A pokud chcete být opravdoví, vyzkoušejte lavaš, což je tenký křupavý nekynutý chléb se sezamem původem ze Středního východu. Ideální kombinace k letnímu posezení.



O autorce Dagmar Heřtová příležitostně pobývá ve Velké Británii, je milovnicí života, cestování, dobrého jídla a vaření. Je neustálou obdivovatelkou britské současnosti, anglického venkova, společnosti a anglické muziky.Sbírá moderní tištěné kuchařky, recepty a nové chutě. Vše najdete na tastejourney.cz.

Vyzkoušejte něco jiného než humus!

Ve Středomoří a na Středním východě je tato pochoutka, lilkové pyré, nazývána různě, mutabbal, moutabal, nejčastěji baba ghanoush. Je tradičním pokrmem v Sýrii, Jordánsku, Libanonu, Izraeli, ale i v Arménii a Turecku. Liší se podle přidané tahini pasty anebo se připravuje jen z hustého řeckého nebo tureckého jogurtu. Někde se přidávají i jiné ingredience jako jsou rajčata nebo granátová jablka či majonéza. Nesmí však nikdy chybět na talířích s předkrmy, které jsou například v Libanonu nebo Maroku velmi tradičním jídlem nazývané mezze.



Magická kouřová chuť

Pro získání správně kouřové chutě (a věřte, že v chuti jsou citelné rozdíly), je potřebné lilky nejdříve opálit na ohni až slupka zčerná, nejlépe na rozžhaveném grilu či na plynovém hořáku. Tímto grilováním pronikne do dřeně lilku ta nejvíce ceněná, uzená chuť, a právě v tom je také tajemství úspěchu. Opálení však nestačí k úplnému změknutí, takže je nutné ho ještě dát do trouby zapéct. Můžete samozřejmě i jen zapéct, avšak přijdete tím o tolik ceněnou uzenou chuť, která opálením vznikne, garantuji vám, že i tak si dip zamilujete. Před podáním dip ochutnejte. Přidejte také dost hladkolisté petržele, ta sice změní barvu dipu, ale chuťově dodá pikantnosti.

Lilkový dip baba ghanoush

Ingredience pro 2-3 osoby

3 lilky



šťáva z jednoho citrónu



2 lžíce sezamové tahini pasty



3 lžíce kvalitního extra panenského oleje



2 lžíce tučného řeckého jogurtu (možno vynechat)



1/2 lžičky mořské soli



2 stroužky česneku



hrst hladkolisté petržele



Postup: Nejdříve si předehřejeme troubu na 200°C. Lilky opálíme rovnoměrně nad ohněm, dokud slupka nezčerná. Opatrně je přendáme na pečící plech a ostrým nožem rozpůlíme, naaranžujeme vnitřkem navrch, pokapeme asi 1 lžící olivového oleje a pečeme ještě asi 30 minut nebo déle, dokud nebude dužina úplně měkká.

Pokud lilky nechceme opálit nad ohněm, můžeme je dát zapéct do trouby. Můžeme je zapékat celé, ale lilky nejdříve propícháme vidličkou a doba zapékání je delší, asi 45 minut.

Upečené lilky přendáme na talíř a necháme trochu vystydnout. Poté lžící vydlabeme dužinu a přendáme ji do misky a vidličkou rozmačkáme, můžeme použít krátce i mixér, dodá dipu lehkost. Přidáme tahini pastu, jogurt, rozdrcený česnek, sůl a citrónovou šťávu a jemně nasekanou hladkolistou petržel. Vše smícháme a podáváme zalité olivovým olejem a ozdobené hladkou petrželkou. Servírujeme s plackami lavaš.

Placky lavaš

300 g hladké mouky



1 lžička soli



3 lžíce olivového oleje



150 ml vody



sezamová semínka



sumac



Do mísy si odvážíme mouku, přidáme olivový olej, sůl a vlažnou vodu a vše dohromady smícháme, dokud se nevytvoří těsto. Vyndáme z mísy na pracovní plochu a začneme těsto hníst, dokud nebude hladké a elastické. Trvá to asi 5 až 10 minut. Zabalíme do folie a necháme chvilku odpočívat při pokojové teplotě.

Mezitím si předehřejeme si troubu na 240°C a dáme do trouby zahřát 3 plechy. Vyjmeme těsto z fólie a rozdělíme ho nožem na 8 dílů. Jednotlivé díly na lehce pomoučněné ploše vyválíme do slabých placek asi o velikosti 15 cm v průměru. Placky jen lehce pokropíme vodou a posypeme sezamem nebo středomořským kořením sumac a placky přendáme na vyhřáté plechy z trouby a dáme zpět asi na 4 minuty péct. Můžeme je i v polovině pečení obrátit a posypat opět sezamovými zrníčky, ale není to nutné, pokud placky jsou tence vyválené. Hotové placky servírujeme jako křupavý chléb k lilkovému dipu nebo k humusu.