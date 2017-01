Při smogu se nebojte vyvětrat a rouška vám může i uškodit, radí odborník

Lidovky.cz: Jak lidský organismus vlastně reaguje na znečištěné ovzduší?



To je dost individuální. Když si vezmeme typickou stařenku okolo 80 let, která má spoustu zdravotních problémů a v televizi slyší, že zítra bude smog a bude se dusit, tak se druhý den skutečně dusit bude. Tady totiž funguje tzv. vnímání rizika. Ve dvaceti letech nad tím sdělením lidé mávnou rukou, matka malého dítěte už bude přemýšlet, jestli s ním jít ven. Každý tedy nad tou situací přemýšlí jinak, a tak na ni každý reaguje jinak.

Co je smogová situace? Smogová situace je vyhlašována, když dvanáctihodinový průměr koncentrace polétavých částic o velikosti deseti mikrometrů v ovzduší překročí hranici 100 mikrogramů na metr krychlový a pro dalších 24 hodin se nepředpokládá pokles pod tento práh. Regulace se vyhlašuje, pokud alespoň na polovině stanic reprezentativních pro dané území dvanáctihodinový klouzavý průměr koncentrací částic polétavého prachu překročí hranici 150 mikrogramů na metr krychlový a není předpoklad, že by se to do 24 hodin změnilo. Vyhlášení regulace znamená, že některé průmyslové podniky musí omezit výrobu a dodržovat další opatření. Lidé by měli omezit pohyb venku a zdržet se fyzické námahy.

Lidovky.cz: Kdo tedy bude na situaci reagovat citlivě? Jaké jsou více ohrožené skupiny?

Citlivé skupiny jsou jednoznačně dané. Patří sem vyvíjející se plody, těhotné ženy, děti, staří lidé a dospělí, kteří jsou více citliví nebo trpí problémy s dýchacími cestami nebo kardiovaskulárním onemocněním.

Lidovky.cz: Jak na ně tedy působí špatné ovzduší?

Zde se jedná o soubor několika faktorů. Pokud už člověk nějak nemocný je a přidá se k tomu znečištěné ovzduší vyšší úrovně, dostane se do ještě většího problému. Ty faktory se vlastně sečtou a zkombinují, čímž se zhorší celkový zdravotní stav.

Lidovky.cz: A jak působí smog na zdravé lidi?

Tady je ta situace jiná. Zdraví lidé si nemusí žádný problém ani uvědomit. Přestože jsou hodnoty smogu zvýšené, nefunguje to tak, že by někdo vyšel ven a zemřel. Přirovnal bych to asi k tomu, že když je smog a zdravý člověk vybíhá do pátého patra, tak se zadýchá a zastaví se o schod dřív.

Lidovky.cz: Často se dočítáme, že mají lidé během smogové situace zůstat doma.

RNDr. Bohumil Kotlík Vedoucí Oddělení hygieny ovzduší a odpadů při Státním zdravotním ústavu. Činnost oddělení se zaměřuje na hodnocení známých a identifikaci nových zdravotních rizik ze složek životního prostředí – vnějšího a vnitřního ovzduší, půdy a při nakládání s odpady.

Souhlasíte s tímto doporučením?

To v žádném případě. To je špatně, protože takové to „zabednění se“ doma vede jen k tomu, že člověk nepřijde do kontaktu s byť špinavým, ale přesto čerstvým vzduchem. Navíc domácí prostředí taky nemusí být úplně v pořádku, to zase záleží na mnoha faktorech.

Lidovky.cz: Mohou tedy lidé chodit ven normálně, nebo je tu nějaké omezení?

V první řadě by si všichni měli zjistit, jaká je konkrétní smogová situace v místě jejich bydliště a podle toho se zachovat. Obecně by se ale dalo říci, že jsou různá období během dne, kdy bych citlivým skupinám obyvatel nedoporučoval pohyb venku.

Lidovky.cz: Jaké části dne to konkrétně jsou?

Nejhorší období je zhruba mezi 7-9 hodinou ranní, kdy je dopravní špička. Lidé jezdí do práce a zvyšuje se množství smogu z aut. Druhá část dne, která není příznivá, je večer. To se opět navyšuje doprava, a navíc nabíhají lokální topeniště a další energetické zdroje, které taktéž zvyšují smogovou zátěž.

Lidovky.cz: Může nám nějak pomoci rouška?

Rouška funguje jen velmi krátkou dobu, hned ze začátku, když se nasadí. Pak se ale vlastním dechem člověka zvlhčí, čímž může docházet k jednomu zvláštnímu efektu – ve vlhkosti se začnou některé látky zachycovat. To se týká zvláště kyselých plynů, třeba oxidu dusíku nebo oxidu siřičitého, nebo i ultrajemných prachových částic. Ty tou rouškou projdou a zachytí se, proto toto opatření není úplně dostačující.

Lidovky.cz: Znamená to tedy, že rouška vůbec nepomáhá?

V případě smogu, kdy je ve vzduchu zvýšená koncentrace prachových částic, skutečně moc ne. Naopak to může být kontraproduktivní. Rouška má vyšší smysl při mikrobiologické zátěži, tu totiž dokáže zachytit, a ta se tak nedostává do dýchacích cest. Jako ochrana před bakteriálními onemocněními nám pomoci může.

Lidovky.cz: Co tedy máme dělat, pokud je vyhlášena smogová situace?

I v tomto případě doporučuji doma větrat. Samozřejmě ne pořád, spíš vyvětrat intenzivně. To znamení otevřít okna pořádně a na krátkou dobu. Čerstvý vzduch je pořád čerstvý vzduch, oxid uhličitý z domova jinak nedostaneme.

Jak se na smogovou situaci připravit předem? Ještě než se objeví smogová situace, doporučuje Státní zdravotní ústav posílit obranyschopnost - imunitu vlastního organismu: racionální výživou s dostatečným přívodem vitamínů C, E, A, dostatkem spánku, minimem stresů, vhodnou kompenzací psychické a fyzické zátěže, vyloučením toxikománií (kouření, alkoholu a jiných drog), otužováním, nebo třeba také očkováním proti chřipce.

Lidovky.cz: Máte nějaká další doporučení?

V rámci možností bychom měli omezit aktivity, které vedou k celkovému znečišťování ovzduší. V zimě se jedná především o domácí topení a individuální dopravu. Všude existují možnosti, které mohou produkci smogu snížit. Například nepojedu do práce autem, snížím si teplotu doma o jeden stupeň. Zdá se to málo, ale i tím můžeme pomoci.

Lidovky.cz: A co nějaké babské rady? Výplachy nosu, lapače prachu...

V tomto případě takovýmto léčitelským radám moc nevěřím. Pokud člověk nemá zdravotní problém a nereaguje citlivě na smog, tak tím ničemu nepomůže. Preventivně si tím sice neuškodí, ale ani se tím nezachrání. Jiná je situace, když se akutní zdravotní problém objeví. Pak bych ale babské rady taky nechal a raději bych vyhledal lékaře.