ODS vyzvala Sobotku, ať řeší nejasnosti kolem Babišova majetku

Nejasnosti kolem Babišova majetku se vynořily v souvislosti s tím, že v roce 2013 nakoupil dluhopisy svého holdingu Agrofert za 1,5 miliardy korun. Vicepremiér už dříve uvedl, že na nákup těchto dluhopisů využil své předchozí příjmy.



„Ministr financí nám tady nabízí různá vysvětlení, do kterých se spíše zamotává, přichází s novými verzemi toho příběhu. Ale pan premiér, který se v každém svém vystoupení ohání tím, jak má být politika transparentní, mlčí a neudělá nic,“ řekl Fiala. Podle něj to je neudržitelný stav a pro zachování důvěry občanů v politiku je nutné, aby se situace vyjasnila.

„Pane premiére Sobotko je na Vás, aby jste požadoval po ministru financí vysvětlení, aby jste požadoval objasnění. A aby jste v zájmu občanů této země, v zájmu politické kultury, v zájmu demokracie trval na tom, že tyto věci musejí být ze strany ministra financí vysvětleny. Jedině tak si zachováte autoritu předsedy vlády,“ řekl Fiala. Vyzval také média, aby se záležitostí intenzivněji zabývala.

S pochybami o Babišovu majetku přišel jako první server Echo24. Podle něj Babiš nakoupil v roce 2013 dluhopisy Agrofertu za 1,482 miliardy korun. Vicepremiér pro Deník uvedl, že jeho čisté příjmy do roku 2015 činily 1,526 miliardy korun, Echo24 ale na základě majetkových přiznání podávaných do Sněmovny dospělo k závěru, že do roku 2013 Babiš vydělal 1,11 miliardy korun, což by na nákup dluhopisů nestačilo.

Babiš poté oznámil, že kromě dříve uvedených příjmů, které podléhaly zdanění, měl i nedaněné příjmy 650 milionů korun z prodeje firem, akcií a dřívějšího podnikání, takže prostředky na nákup dluhopisů měl.

Babiš kvůli nákupu dluhopisů čelí i trestnímu oznámení. Považuje ho ale za účelový krok a veškerou kritiku odmítá, je podle něj součástí politického boje.