Nastavil ruku manželce polského prezidenta, ta ji minula. Trumpovo naštvání baví internet

Kamery médií ve čtvrtek zachytily ve Varšavě moment, kterým se Donald Trump zřejmě chlubit nebude. Při zdravici davu na náměstí Krasinki ve Varšavě se k prvnímu páru USA připojil polský prezident Andrzej Duda a jeho žena Agata. Po chvilce pózování pro objektivy si Trump s Dudou podali ruce a americký prezident hodlal pravicí potřást i Dudově manželce. Ta se však rozhodla, že se nejprve pozdraví s Trumpovou ženou. Donald Trump reagoval nerudným obličejem, kterým se nyní baví i značná část internetu.

Tentokrát je však americký prezident zřejmě z obliga. Podle etikety se zachoval správně. „Měla nejdříve přijmout Trumpovu ruku, prezident je výše postavený než manželka prezidenta,“ napsal serveru Lidovky.cz známý český odborník na etiketu Ladislav Špaček.

Trumpovi nejsou takové momenty při podobných příležitostech cizí. Už dříve v červnu na summitu NATO v Bruselu odstrčil premiéra Černé Hory, aby mohl stát vpředu během hromadného focení hlav států. I tenkrát video oběhlo internet, černohorský premiér však bral situaci s humorem a řekl, že místa na focení byla předem daná.

The moment President Trump is left hanging after trying to shake hands with the Polish president's wife. https://t.co/1TbXBATrqc pic.twitter.com/65FeUX3M0b