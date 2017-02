Soud trestá znalce za posudek sestry z Rumburku. V praxi ale zatím mohou pokračovat

„Předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem Luboš Dörfl rozhodl o vyškrtnutí znalců z oboru zdravotnictví, odvětví soudní lékařství Jiřího Závodského a Radka Matlacha ze seznamu soudních znalců,“ uvedla v pátek dopoledne pro server Lidovky.cz mluvčí krajského soudu Marcela Trejbalová.

Nesprávný posudek, řekl soud

Důvodem byla jejich „závažná pochybení“ při zpracování společného znaleckého posudku, která vedla k nesprávnému odbornému závěru. V něm znalci tvrdili, že bývalá zdravotní sestra Věra Marešová vraždila pacienty draslíkem. Strávila proto 14 měsíců ve vazbě a čelila obžalobě z vražd šesti pacientů v rumburské nemocnici.

Závěry znalců nejprve odmítl posudek obhajoby a následně i revizní znalecký posudek, který v případu nechal vypracovat soud. Bývalou sestru tak nakonec soud pravomocně zprostil viny, protože dospěl k názoru, že se nepodařilo prokázat, že by se skutky vůbec staly.

I přes vážný následek v profesním i osobním životě Marešové a vyškrtnutí ze seznamu však mohou oba znalci - Matlach a Závodský - dál provozovat svoji praxi, alespoň do doby, než soud vyřkne pravomocný rozsudek.

„Oba znalci v seznamu stále jsou a mohou vykonávat svou činnost. Teprve, až se rozhodnutí předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem stane pravomocným, což v tuto chvíli rozhodně nelze předjímat, budou vyškrtnuti a nebudou moci znaleckou činnost vykonávat,“ vysvětlil pro server Lidovky.cz mluvčí ministerstva spravedlnosti Jakub Říman. Rozhodnutí o vyškrtnutí ze seznamu znalců tedy dosud nevyvolává právní účinky.

Oba znalci mají možnost se do 15 dnů proti rozhodnutí odvolat. Případ by poté řešilo ministerstvo spravedlnosti.

Matlach již den po doručení soudního rozhodnutí oznámil, že se hodlá odvolat. Více ale nechtěl záležitost komentovat, a to i s ohledem na to, že rozhodnutí není pravomocné. „Je nekorektní se k tomu vyjadřovat do doby, než bude rozhodnutí pravomocné,“ řekl v telefonickém rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Bránit se bude i Závodský. ČTK řekl, že v jeho případě šlo o první takové řízení. „Je to jako byste dostali doživotí. Budeme s kolegou Matlachem postupovat společně,“ doplnil vzápětí.



Jeho kolega, s nímž posudek zpracovával, již dříve několikrát zopakoval, že si za svým posudkem stojí, třebaže znalci z olomoucké fakultní nemocnice jeho práci v případě úmrtí poslední pacientky z června 2014 ostře odsoudili. Závěry o podání draslíku dokonce označili za diletantskou interpretaci.

Podle olomouckých znalců provedl Matlach se Závodským špatně i pitvu. „I to samotné provedení pitvy vybočuje ze standardů. To, co předvedli, označuje nezájem nebo lajdáctví. Nevím, jak bych to hodnotil jinak,“ řekl tehdy pro ČTK lékař Martin Dobiáš.

Pochybení v Kramného kauze

Znalec Matlach má už z dřívější doby jeden pracovní „škraloup“. V případě Petra Kramného, kterého soud poslal do vězení za vraždu manželky a dcery, zpracoval posudek pro obhajobu, v němž odmítl, že by oběti zemřely v důsledku zásahu elektrickým proudem. Před soudem mluvil o otravě. Právě jeho závěry však nakonec zcela odmítl revizní znalecký posudek.

Bývalá sestra Marešová, která strávila 14 měsíců ve vazbě, žádá podle serveru iDnes.cz odškodnění ve výši čtyř milionů korun. Návrh na odškodnění dostalo ministerstvo spravedlnosti. Za újmu na zdraví a ztížené společenské uplatnění požaduje dva miliony korun, 650 tisíc korun pak za vazbu a zbytek za ušlou nemocenskou, na náklady soudního řízení, ochranu osobnosti a proplacení penále, které dostala za nesplacení úvěrů.