Babiš měl novináře vzít za límec. Jde o důvěryhodnost ANO, komentuje kauzy Telička

Telička byl jednou z prvních osobností, který se k hnutí ANO přihlásil (byť sám není členem). V současnosti je také prakticky jediný člověk blízký Babišovi, který trable lídra ANO má za skutečné problémy (veřejná výzva Teličky zde).

„Předpokládám, že to bude o víkendu, protože já pak v pondělí brzy ráno odjíždím do Štrasburgu,“ říká k chystané schůzce, kde chce od Babiše slyšet vysvětlení, Telička v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Vy jste v současnosti jediný člověk spjatý s hnutím ANO, kdo je schopný se k současným problémům jeho lídra Andreje Babiše kriticky vyjádřit. Zatímco když pan Babiš vysvětluje veřejně své stanovisko, tak za ním ostatní členové hnutí stojí jako jeden muž. Jak si to vysvětlujete?

Trošku to připomíná situaci z minulosti, kdy ODS, a to nechci srovnávat, měla neskutečné skandály, ale vždy tam byla ta fotografie nastoupeného vedení. Jsou to sice nesrovnatelné věci, ale to navozuje tuto asociaci. Jinak podívejte se, já nejsem členem ANO. Tudíž nechodím na jednání vrcholných orgánů a nemohu vědět, jaká tam probíhá diskuse. Třeba na vnitrostranické půdě může být atmosféra kritická, to já nevím. Faktem je, že navenek to vypadá takto. Je to prostě rozhodnutí a svědomí těch osob. Třeba vědí něco, co já nevím, nebo to hodnotí odlišně.

Lidovky.cz: Vy jste ale veřejně vyzval Andreje Babiše, aby objasnil okolnosti jeho nahraných schůzek s někdejším novinářem MF DNES Markem Přibilem. Z nich je patrné, že Babiš se domlouval na ovlivnění obsahu deníku. Jaké vysvětlení od předsedy ANO očekáváte?

S kolegou Ježkem (europoslanec za ANO Petr Ježek, pozn. aut.) jsme v pondělí poslali panu Babišovi mail s určitým připomenutím geneze naší spolupráce, zároveň s určitým komentářem stávající situace a i s nástřelem toho, a co může být ještě realizovatelné. Na to konto se pan Babiš v úterý ráno ozval, řekl, že je připraven to podrobně probrat. Předběžně jsme se domluvili, že po návratu z Bruselu, kde mám nějaké povinnosti, se před koncem týdne ozvu a domluvíme se na tento víkend. Je to otázka spojená s tím, že jsme se skoro před čtyřmi lety dohodli na spolupráci, která měla jasný fundament. Podotýkám, že to bylo poté, co jsem v horizontu několika let třikrát odmítl členství ve vládě a vedení kandidátky ČSSD v parlamentních volbách. A to z toho důvodu, že to pro mě bylo s ohledem na v uvozovkách renomé té strany a na politickou kulturu, absolutně nepřijatelné.

Europoslanec Pavel Telička Od roku 2014 zasedá Pavel Telička (* 1965) jako poslanec v Evropském parlamentu za hnutí ANO (členem hnutí není), předtím se v srpnu 2013 se stal jednou z tváří hnutí. Od ledna letošního roku vykonává funkci místopředsedy Evropského parlamentu.

Telička vešel v širší známost veřejnosti v době, kdy vedl tým vyjednávací přístupové podmínky Česka do Evropské unie. V roce 2004 pak několik měsíců působil jako člen Evropské komise.

V prosinci 2004 byl u založení lobbistické firmy BXL Consulting v Bruselu, jejímž byl spolumajitelem a také ředitelem.



Lidovky.cz: Je jasné, že od Babiše budete chtít slyšet jeho stanovisko k tomuto skandálu. Co mu ale budete chtít říci vy?

Vše podstatné bylo řečeno v tom mailu, který jsme poslali. Nedá se říct, že by pan Babiš nevěděl o našich názorech. To je opravdu propracovaný, promyšlený a konstruktivní mail s celou řadou bodů. Asi by bylo dobré, abychom tento mail probrali a slyšeli jeho reakci a jasné vysvětlení. On zase může mít dotazy, takže to můžeme dál rozvinout.

Lidovky.cz: Můžete vypíchnout to nejzásadnější, co mu plánujete sdělit?

Nejzásadnější je, že jsme se dali dohromady před skoro čtyřmi lety, kdy hnutí ANO nemělo ani pětiprocentní podporu. Tehdy jsme opustili ziskovou společnost (Telička byl spolumajitelem a ředitelem lobbistické firmy BXL Consulting v Bruselu, pozn. aut.) a šli jsme do toho, protože jsme jednoznačně sdíleli cíle. To znamená rozbít poměry v české politice, které vzešly primárně, i když ne výlučně, z opoziční smlouvy, bojovat s klientelismem a korupcí. A stále tady máme politiky a strany, které mají máslo na hlavě, a tváří se, že ho nemají. A také jsme měli společnou vůli tomu čelit včetně marginalizace České republiky v Evropské unii. Pokud to tak je, tak musíme mít vysoké nároky také na to, jak děláme politiku my. A teď došlo k něčemu, co je nešťastné, chybné a není to pořádně vysvětlené (problémy Andreje Babiše, pozn. aut.). Musíme to probrat, protože tady jde o důvěryhodnost celého projektu (hnutí ANO, pozn. aut.). Neřešení situace poškodí ten projekt, poškodí Andreje Babiše a poněkud lepší perspektivu naší země. Vždycky jsem vycházel, vycházím a doufám, že budu vycházet s Andrejem Babišem dál dobře, ať už to dopadne jakkoliv. Ale tady jde skutečně o některé základní principy toho, co jsme chtěli dělat.

Lidovky.cz: Po skandálu s nahrávkami a nevyjasněným nákupem dluhopisů, u nichž panují vážné pochybnosti, zda je Agrofert nevydal a Babiš nekoupil jen kvůli tomu, aby se vyhnul placení daní, ale vyvstává otázka, jestli ty poměry nyní nezhoršil sám Andrej Babiš. A jestli „největší kus másla na hlavě“ nemá nyní náhodou on, co myslíte?

Já bych byl dalek toho, abych srovnával těžko srovnatelné. Ale znovu říkám, považuji za nepřijatelné, že politik a současně vlastník mediálního domu, pod který spadají tři deníky, mluví takto s novinářem. Nevím, jestli to bylo z vlastní iniciativy, nevylučuji ani provokaci, ale to teď nechám stranou. Každopádně ten novinář měl být vzatý za límec, vyhozený a měly být přijaté kroky proti němu. Ale je to věc z jiné kategorie, když je někdo kvůli dotacím pro sport ve vazební věznici (narážka na kauzu šéfa českého fotbalu Miroslava Pelty, pozn. aut.), na ministerstvu školství jsou problémy, je tu kauza ROP Severozápad a to nikdo to nekomentuje. To jsou věci, které se těžko srovnávají. To není a nemůže být v žádném případě omluva pro Andreje Babiše, jen dokreslují celkový obrázek. Ale ze strany Andreje Babiše si to zaslouží řešení. Uvidíme, k čemu se spolu dobereme.

„Jestli je Babiš důvěryhodný? Zodpovědně odpovím, až mi všechno vysvětlí“

Lidovky.cz: Vy jste v úterý v DVTV řekl, že by Andrej Babiš měl odstoupit kvůli tomu, aby projevil politickou kulturu, když ji není schopen v současné vládní krizi projevit prezident Miloš Zeman. Neměl by ale ministr Babiš odejít kvůli tomu, že těch problémů už je zkrátka příliš na to, aby mohl zodpovědně zůstat ve vládě?

To je na detailnější rozbor. Můžeme se bavit o dluhopisech, jaká je právní úprava a v jakém statutu je Andrej Babiš pořídil. Já neříkám, že to bylo optimální. Ale byla nějaká legislativní situace a on ji využil, jako ji využily tisíce lidí. Kdyby to využil jako politik, tak budu mluvit úplně jinak.

Lidovky.cz: Pardon, ale on dluhopisy kupoval v letech 2013 a 2014, když už byl poslanec a poté ministr.

Dobře, já jsem opravdu nešel do hloubky. Tohle je věc, která není v rovině politického hodnocení, to bychom moc daleko nedošli, kdyby politici vyšetřovali a obviňovali. To jsou věci, které si zaslouží prošetření ze strany odpovědných orgánů. A já předpokládám, že jsou prošetřovány. Pokud by se pak dokázalo, že došlo k porušení právních norem, pak je na něm, aby vyvodil důsledky. Proto já i dnes budu říkat, že kauza Pelta nebo ROP Severozápad jsou kauzy, u kterých ctím presumpci neviny.

Lidovky.cz: Nicméně v minulosti odstupovali ministři i za menší problémy, než má v současnosti Andrej Babiš. Nesouhlasíte?

Já s vámi nechci polemizovat. Já vám rozumím, na vašem místě bych kladl stejné otázky. Nicméně znovu říkám, že ten náš mail panu Babišovi je jasný, říkáme tam několik věcí, bude o tom diskuse a podle jejího výsledku to okomentuji. Ale každý soudný člověk musí vidět, že jsem řekl hodně. Myslím si, že v posledních dnech to hodnotím velmi komplexně. A teď záleží na tom, abychom k tomu, co jsme napsali, slyšeli reakci od pana Babiše, probrali to a pak určitě bude důvod říct další věci.

Lidovky.cz: Zeptám se jinak. Co považujete za závažnější problém - možný daňový únik v případě nákupu dluhopisů, nebo snaha o ovlivnění obsahu MF DNES?

Pro mě jsou to dvě věci, které se těžko srovnávají. To první musí být zodpovědně předmětem šetření a ne hodnocení nějakého politika. Ale pokud by se to prokázalo, tak je to jasné jako facka. Pokud bude ten člověk obviněn, tak je to mimořádně závažná skutečnost a důsledek musí být jasný. U toho druhého jsme dál, je to jasné, čitelné, srozumitelné. To je otázka demokratických principů a vyhodnotit to může občan, poslanec nebo europoslanec. Ty nahrávky mohly být zmanipulované, mohly být sestříhané, něco mohlo být vypuštěno, ale ta hlavní podstata je z nich bohužel zřejmá.

Lidovky.cz: Je pro vás Andrej Babiš v tuto chvíli stejně důvěryhodný, jako když jste před lety navázali spolupráci?

Máme za sebou velmi dobrou spolupráci. Už z doby, kdy byl terčem, kdy iritoval, tak moje zkušenost s ním byla velmi pozitivní. K čemu došlo nyní, je natolik zásadní, že si to zaslouží objasnění jak veřejnosti, tak i vůči mé osobě, protože máme spolupráci. A jak to Andrej Babiš vysvětlí a jak se k tomu postaví, mi umožní na vaši otázku odpovědět jednoznačně.

Lidovky.cz: Jste před tím víkendovým setkáním optimistou?

V tuto chvíli skutečně nevím. Vývoj je takový, že každých několik hodin se něco odehraje. Nedokážu nyní říct, co lze očekávat. Jsem optimista z toho hlediska, že jsem přesvědčený, že ten krok, který jsem udělal vůči Andreji Babišovi, napřed esemeskou minulý týden, potom mailem, je správný a povede k řešení. Ale jestli se dozvím věci optimistické, nebo nikoliv, to je na rozhovor samotný a jeho vyhodnocení. Uvidíme.