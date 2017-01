Poslanci odtáhli auto. Postup strážníků považuje za nezákonný a chce si stěžovat

Incident se odehrál v úterý 10. ledna. Kasal přijel na jednání Poslanecké sněmovny kolem jedenácté hodiny dopoledne. Své auto ponechal na kraji Sněmovní ulice, kde tou dobou již stála jiná vozidla. Když se k místu, kde zaparkoval, kolem půl osmé večer vracel, svého černého superba tam ale už nenašel.

Zkontaktoval tak policii, aby následně zjistil, že jeho vůz se nachází na odtahovém parkovišti Těšnov, kam byl během odpoledne z důvodu špatného parkování převezen. Poslanec si je vědom, že auto odstavil na zákazu zastavení, podle svých slov ho ale řádně označil poslaneckou kartou, která by v tomto případě měla plnit funkci imunity. Samotnému zákroku strážníků tak nerozumí, neboť odtah vozidla zákonodárce považuje za nezákonný.

Poslanec ANO David Kasal.

Zákon ovšem na žádný podobný předpis nepamatuje, alespoň podle odborníka osloveným server Lidovky.cz. „Nevím o žádné výjimce, která by se vztahovala na kohokoliv. Je pouze na posouzení policie, jestli vozidlo brání průjezdu vozovkou nebo komplikuje situaci, a nechá jej tak odtáhnout,“ vysvětlil advokát Jaroslav Ortman.

Zákon o zákazu odtahu aut poslanců

S návrhem zákona, který by takřka znemožňoval odtáhnout auta zákonodárců přišel v roce 2013 poslanec Stanislav Huml (ČSSD). Navrhoval, aby policie mohla ze zón placeného stání odtahovat auta jen v případě, kdy na ně nejprve nasadila botičku a motorista do 24 hodin nepožádal o její odstranění.

Zákony o státní i obecní policii Zákony o státní i obecní policii uvádějí, že policista nebo strážník nesmí botičku nasadit na vozidlo, které je "viditelně označeno jako vozidlo ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů, požární ochrany, vozidlo určené k poskytování zdravotnických služeb, vozidlo invalidy nebo jako vozidlo osoby požívající výsad a imunit podle zákona nebo mezinárodních smluv". O odtažení vozidla se v zákoně nic nepíše.

Vozidlům poslanců, senátorů či například hasičů ale zákon zakazuje botičku nasadit. Takové automobily by tak nemohly být během prvního dne ani odtaženy. Novela tehdy narazila v Senátu a sněmovna ji posléze ze svého programu stáhla.

Politici sice mají v podzemí svoje parkoviště, podle Kasala je v něm ale jen 120 míst, poslanců je přitom 200. Se širokým superbem se parkování v garážích navíc neobejde bez komplikací, které si prý Kasal kvůli svému nabitému programu nemůže dovolit.

„Poslanci mají stání na zákazu povolené“

„Pokud auto na ulici překáželo, bylo běžné, že strážník zavolal na policistu před sněmovnou, který konkrétního poslance zkontaktoval, aby ho šel přeparkoval,“ líčí Kasal, který zároveň tvrdí, že poslanci mají během jednání stání na začátku Šumavské ulice i přes značku zákaz zastavení povolené. Alespoň o tom byli informováni vedením sněmovny. Tiskový odbor instituce o podobné úmluvě však neví.

Jakoukoliv dohodu s Poslaneckou sněmovnou o tom, že by strážníci neřešili dopravní přestupky ve zmiňované místě, vyloučila i pražská městská policie. „Představa o existenci jakési ‚dohody‘ o toleranci protiprávního jednání kohokoliv ze strany Městské policie Praha je naprosto absurdní,“ okomentoval situaci šéf strážníků Eduard Šuster.

„Nehraje žádnou roli to, jestli je přestupce občan, zastupitel, starosta, poslanec, senátor nebo kdokoliv jiný. Jedinou rozhodující skutečností vždy bylo, je a bude, zda byl, nebo nebyl porušen zákon této země,“ dodal Šuster.

Právě na postup strážníků si bude Kasal stěžovat. Nelíbí se mu, že od operátora linky městské policie obdržel rozdílné informace, než jaké má zapsané v protokolu. V čem se údaje liší ale zatím konkretizovat nechtěl.

Dvacet parkovacích míst vše spraví

Nespokojený je podle svých slov i proto, že následující den ve stejnou dobu byla levá strana ulice opět obsypána automobily jiných řidičů, kteří na rozdíl od něj potrestáni nebyli. Případ se chystá projednat i se sněmovním výborem pro řešení vnitřních záležitostí.

„Lidé si myslí, že poslanci mají pořád nějaké výhody,“ říká s tím, že nechce nikoho naštvat. Rád by docílil lepších podmínek nejen pro dojíždějící politiky, aby mohli bez potíží vykonávat svou práci a zajišťovat naopak výhody obyčejným občanům.

„Když už sem (do Prahy) jedete sto kilometrů, není příjemné být neustále ve stresu kvůli parkování. Chtěl bych se konečně dohodnout a uzavřít to. Nejde totiž jen o poslance, tohle je problém celopražský,“ tvrdí Kasal. Apeluje tím na městskou část Prahy 1 a magistrát, aby co nejdříve zajistili náhradní parkování za loni uzavřené Malostranské náměstí. Řešením by podle něj bylo dvacet parkovacích míst v okolí sněmovny navíc, které by posloužily výhradně pro úřad.

Na pokutování městskou policií si v prosinci stěžoval i Kasalův stranický kolega Pavel Čihák. Pražskému magistrátu a radnici Prahy 1 tehdy zaslal v dopis, v němž nesouhlasí s pokutami, které dostává za parkování na zákazu zastavení. Osazení značky z obou stran Sněmovní ulice považuje za zbytečné (více ZDE).