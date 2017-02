V příštích volbách máte opět můj hlas, řekl Zeman na sjezdu Strany práv občanů

Odmítl společnou koalici, SPD by ale podle něj mohla kandidovat s podporou SPO. Jinak Straně práv občanů radí kandidovat samostatně.



„Úvodem svého vystoupení bych vám chtěl sdělit, že v příštích parlamentních volbách máte opět můj hlas,“ řekl Zeman delegátům sjezdu. SPO dnes bude volit nové vedení a debatovat o podzimních sněmovních volbách.

Zeman připomněl, že před minulými volbami SPO měla podle průzkumů získat až osm procent hlasů, nakonec ale dostala jen něco přes jedno procento. Příčinu vidí ve vnitrostranických hádkách. Funkcionáři strany se podle něj rvali o místa na kandidátkách jako koně.

Nyní má podle něj strana rozumnou šanci na úspěch. „Nikoli na vítězství, ale na úspěch,“ poznamenal. Připomněl podzimní krajské volby, ve kterých SPO kandidovala v devíti krajích společně s Okamurovou SPD a ve většině krajů získala místa v zastupitelstvech. Tam, kde sestavila SPO vlastní kandidátku, neuspěla.

Delegátům proto poradil, aby ve spolupráci pokračovali i ve sněmovních volbách, protože obě strany spojuje blízký program. Odmítl koalici, která by znamenala nutnost překonat desetiprocentní hranici. Navrhl, aby byla vytvořena společná kandidátka SPD s podporou SPO, i když to označil za obcházení volebního systému. V takovém případě totiž překonání desetiprocentní hranice není nutné. Spolupráce by podle Zemana ale musela být rovnoprávná. Pokud se straně s hnutím Okamury nepodaří na důstojných podmínkách domluvit, má podle Zemana kandidovat samostatně. „Vždy je lepší čestně prohrát než utéct z bojiště. A za práva občanů máme bojovat,“ řekl Zeman.

Okamura v sobotu řekl, že stranická konference již rozhodla o samostatné kandidatuře. Nic ale podle něj nebrání tomu, aby jednotlivé kraje na své kandidátky nominovaly mimostranické osobnosti.